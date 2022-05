Alperovich fue procesado por abusar sexualmente de su sobrina

La disposición fue dictaminada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Osvaldo Rappa.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado dictó el procesamiento "por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades".

Además, se le dispuso un embargo por 2,5 millones de pesos.

En la denuncia, su sobrina lo acusa de haber abusado de ella en reiteradas oportunidades en em ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Si bien la causa tramitó en jurisdicciones diferentes, se unificó en el fuero Criminal y Correccional de la Ciudad, debido a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una vez conocida la denuncia, Alperovich se tomó licencia en el Senado

"Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que sea verdad. Lo tapé, creí que iba a poder", confesó la denunciante en una carta que publicó en 2020, un año después de haber radicado la denuncia.

Alperovich había negado las acusaciones de abuso sexual el pasado 20 de abril a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en el marco de una audiencia que se desarrolló de manera virtual.