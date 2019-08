Argumentan que la pericia a El Pepo estuvo mal hecha

Por otra parte, se conoció el testimonio del vecino que fue la primera persona en asistir a las víctimas en la madrugada del pasado 20 de julio, a la altura del kilómetro 8,500 de la ruta 63. Sostuvo que el popular músico gritaba: "Maté a mi amigo, íqué cagada me mandé, Dios!".

Marcelo Biondi, el letrado que representa en la causa a los familiares del trompetista Nicolás Carabajal y al manager Ignacio Abosaleh, resaltó, en declaraciones periodísticas, que "la muestra de orina dio positivo de cocaína y marihuana, pero no de alcohol y sostenemos que está mal hecho, por eso pediremos su nulidad". "No tiene valor porque fue mal tomada. Es una muestra escasa que la hizo una enfermera del hospital, mal asesorada por el jefe de Policía Científica de Dolores. Este funcionario tendría que renunciar ya mismo", enfatizó.

Según Biondi, la prueba que mide el alcohol en sangre, "tenía mucho aire y hasta pudo evaporarse en el tubo que se usó para la misma". Esta postura de las querellas unificadas en la causa en la que se encuentra imputado El Pepo por "doble homicidio culposo" se conoce, luego de difundirse los resultados de los exámenes toxicológicos, a través del juez de Garantías, Cristian Gasquet.

Cabe recordar que, de acuerdo a estas pericias, Castiñeiras tenía restos de cocaína y marihuana en orina, pero no alcohol en sangre, cuando la corista Romina Candia y hasta el mismo cantante reconocieron que habían tomado un trago de vodka con naranja, antes del trágico vuelco de la camioneta Honda CRV en la que se trasladaban para ir a brindar dos shows en la Costa Atlántica.

En tanto, un joven de nombre Lautaro, manifestó que fue el primero en brindarle asistencia a las víctimas de este siniestro, ya que vive a pocos metros de la ruta 63. "Estaba durmiendo y me despierto a las dos y diez de la madrugada por una frenada y un golpe. Le pedí a mi madre que llame a la ambulancia, me vestí y salí corriendo a socorrer. Había mucha neblina y la frenada fue de dos segundos o tres. Inmediatamente de la frenada vino el golpe", comentó.

"No los podía ver y me guiaba por los gritos. Y cuando llego al lugar había un chico fallecido afuera del auto y otro adentro. El Pepo gritaba por Nicolás, ídespertate Nico! Rompía el vidrio con las manos, el de la puerta del conductor. Gritaba ímaté a mi amigo, maté a mi amigo, qué cagada me mandé, Dios!", sostuvo el testigo, en declaraciones al portal FarándulaShow.com.ar.

Ahora, mientras se espera que la fiscal Verónica Raggio reciba los resultados de las peritajes accidentológicos a la camioneta, que estarían a disposición recién el próximo martes 13, también se aguarda que el juez Gasquet resuelva sobre el pedido de prisión domiciliaria que solicitaron los abogados Miguel Angel Pierri y Walter Cormace, para "El Pepo" Castiñeiras, quien se encuentra alojado en la Estación Comunal Chascomús de la Policía bonaerense.

