Aseguran que 50% de delitos se originan en las ranchadas

"A partir de los testimonios recolectados en la vía pública, más las causas penales que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal, con jurisdicción en todo el ámbito porteño, más las causas de los juzgados en lo penal de Lomas de Zamora, Morón, Moreno, La Matanza, San Martín, San Isidro y Quilmes; quedó acreditado que las ranchadas proveen de criminales de todo tipo para perpetrar delitos, desde robos y usurpaciones a violaciones y homicidios", lanzó el informe.

Al respecto, Javier Miglino, director de la citada ONG, explayó: "¿Qué tienen en común una señora que pasea a la tardecita por el barrio de Belgrano y a la altura de Roosevelt al 1900 pasa por debajo de un túnel que más arriba da a las vías del Ferrocarril Mitre, con otra joven que pasa por el mismo lugar, por la mañana y con un café en la mano; con un motoquero de reparto que cruza el túnel de Anchorena en Balvanera, con un automovilista que cruza otro túnel en Morón o Lomas de Zamora y una ciclista que atraviesa un largo túnel en José León Suárez? A todos los espera lo peor. Les van a robar, entre dos y más delincuentes que viven en una ranchada cercana y los están esperando agazapados o que llegan al lugar de inmediato y roban en banda como práctica piraña".

"La mayoría de los robos se llevan celulares y billeteras por lo que ni siquiera vale la pena hacer la denuncia y esto los delincuentes lo saben, porque minutos más tarde se apostan en una ranchada cercana, con total impunidad, esperando el momento de volver a robar. A veces matan, como le ocurrió al ingeniero Mariano Barbieri, asesinado en agosto 2023 en los Lagos de Palermo, por Isaías José Suárez, un asesino que vivía en una ranchada de la zona y usó como arma homicida un cuchillo doméstico Tramontina. Ya explicaremos más adelante por qué usan estos cuchillos para robar, para violar y para matar. También con un Tramontina, hace apenas unas horas, un criminal de 31 años fue detenido, luego de violar a una chica que trabajaba como mesera en el bufet del Hospital Fernández. La violencia es una de las herramientas de los criminales en las ranchadas, es un activo que aprendieron en la cárcel y lo utilizan para reducir los comportamientos evasivos o de confrontación. En pocas palabras, quieren robar o violar. Si en el camino hay resistencia, sea hombre o mujer, tendremos una víctima de homicidio", continuó.

Y agregó: "Hace unas semanas, un violador de nacionalidad peruana fue detenido mientras atendía un puesto de diarios en el barrio de Belgrano. Estaba prófugo desde noviembre del año pasado, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufrecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli, ordenó su captura por el delito de ‘abuso sexual’. El hombre de 32 años, había sido denunciado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4 por el abuso sexual de una menor. Estaba prófugo y viviendo en una ranchada de la zona".

Asimismo, el director de la citada ONG rememoró que "en últimos 12 meses, el Conurbano ‘se ha bañado en sangre’, por la enorme cantidad de homicidios perpetrados, como el de Leandro P., un joven de 25 años que apareció este mes de abril con un balazo en el tórax, sobre la vía pública, en la esquina de las calles Asamblea y Turín". "El muchacho, que yacía descalzo y boca arriba, fue asesinado por un tiro en el pecho de una bala calibre 40, en atención a las vainas recolectadas. Presuntamente fue asesinado por sus compañeros de ranchada", afirmó.

Ataque en Berazategui

Y concluyó: "Hace apenas horas, un delincuente que vive en una ranchada de la zona, golpeó hasta el cansancio a una chica que venía de estudiar en la localidad de El Pato, en Berazategui. La amenazó con un Tramontina pero la chica lo enfrentó y el cuchillo, para fortuna de la mujer, se cayó y se perdió entre los pastizales. Terminó golpeada pero no violada o asesinada. Meses atrás, una chica fue violada en una panadería de la calle Soldado de la Independencia al 700 en Las Cañitas, en pleno barrio de Belgrano por un delincuente que vive en una ranchada. El delincuente fue detenido. Pocos días antes de este suceso, un sujeto que vivía en una ranchada de la zona, apareció flotando en los Lagos de Palermo. Algo que no ocurría desde la última dictadura militar. El asesinado cargaba con una condena por homicidio, por matar a un hombre en un colectivo con un Tramontina, luego de ser increpado por no abonar el boleto. En todos los casos, como en el del homicidio del ingeniero Barbieri, aparece un cuchillo Tramontina como arma letal".