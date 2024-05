Villa Lugano: un guardia mató de una trompada a un hombre que no quería salir de la estación del tren y está libre

En marzo de este año la Justicia les mostró el video en el que se ve cómo Elías Ezequiel Colman "noqueó" al albañil, quién aquella noche quería quedarse a dormir en la estación para esperar la salida del primer tren.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la estación muestran el momento en que, el pasado 2 de diciembre a las 23.45, la víctima aguardaba el arribo de una formación de la línea Belgrano Sur en uno de los andenes en dirección a González Catán, para regresar a su casa.

lugano muerte tren belgrano.mp4

En ese momento, el guardia de seguridad privada, identificado como E.C., se asomó desde la dársena de enfrente y tras un breve diálogo, acepta las indicaciones, toma su mochila y comienza a caminar en sentido a una de las rampas de salida. El hombre de seguridad parece haberle señalado que el egreso era por el lado contrario y Morinigo continuó caminando en el otro sentido, lo cual provocó la reacción del empleado de la empresa.

El hombre cruzó las vías del tren caminando y le reiteró la orden. Morinigo pareció convencer al guarda y los dos se dirigieron en sentido a la calle Murguiondo. Molesto por algún comentario, el pasajero detuvo su marcha y lo increpó verbalmente y el empleado de seguridad comenzó a darle fuertes empujones. Morínigo quiso darle un golpe de puño al guarda en el rostro, pero falló y éste le dió una salvaje trompada en la cara, por la cual el pasajero quedó tendido en el piso e inconsciente.

Las cámaras de seguridad lo muestran al guardia revisando los bolsillos de la víctima y a una agente de la Policía de la Ciudad que se acerca y da aviso por radio para que acudiera un móvil y una ambulancia. La víctima fue derivada de urgencia al hospital Santojanni, donde murió dos días después.

"El 8 de marzo esperábamos una resolución y ahí nos dijeron que estaban todas las imágenes, que nos preparáramos para mirar. No me animaba a ver la grabación, fue durísimo", expresó Lucy, la hermana de Morinigo.

image.png

Con respecto al agresor, Colman está imputado del delito de "homicidio preterintencional", pero está en libertad: "Sigue libre porque no tiene antecedentes y porque no abandonó el cuerpo. Él no dijo que le pegó, pero como lo asistió y no se fue, está en libertad".

"Se puede ver perfectamente la magnitud de esa piña, es como el choque de un tren", señaló Lucy en diálogo con el medio TN y continuó: "No fue a tratar de sacarlo, no estaba molestando. Fue a pegarle, no entiendo por qué se ensañó tanto. Si fuera atento con su trabajo, observaría el estado de la persona. Y si ve a una persona ebria que renguea, ¿qué necesidad de pegar?".

Mientras avanza la investigación con la imputación impuesta por Gustavo Pierretti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, la familia de la víctima pide que se cambie la carátula a homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.