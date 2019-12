Asesinaron a una joven por la espalda para robarle el auto

El hecho ocurrió el domingo antes de la medianoche en Caaguazú y Blanco Encalada de la localidad de Parque San Martín, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Ayelén Gloria Saavedra, salió de una peña de folclore junto a su novio.

La pareja se dirigía a su auto estacionado a unos metros y al menos tres delincuentes armados los interceptaron con fines de robo.

Según las fuentes, los ladrones les exigieron que entregaran sus pertenencias y las llaves del Volkswagen Gol, tras lo cual el hombre recibió algunos golpes en el rostro.

En ese momento, uno de los delincuentes efectuó un disparo de un calibre .22 que impactó en la espalda de Saavedra. "Casi no hubo resistencia por parte de las víctimas, solamente algún intento para que no se llevaran el vehículo pero no hubo ni un mínimo forcejeo", afirmó un vocero encargado de la pesquisa.

La joven quedó tendida sobre la vereda de pasto, donde murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que los delincuentes huyeron a bordo del Volkswagen. Efectivos de la comisaría 3ra. de Parque San Martín fueron alertados por el crimen y comenzaron a recabar datos para establecer la ruta de escape de la banda.

Al respecto, los delincuentes continuaron el raid hacia el partido de Moreno y sustrajeron una camioneta Ford EcoSport blanca a un hombre que también fue atacado a golpes.

Minutos después, el auto robado a la pareja apareció incendiado en calle Ansaldo entre Blas Parera y Saavedra, a pocas cuadras de la Jefatura Departamental Moreno.

"Estamos buscando las cámaras de seguridad que hayan captado el momento de la huida y testimonios que puedan aportar información sobre la identidad de los homicidas", añadió una fuente.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, el hecho es investigado por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial Morón.