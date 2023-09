Ataque al playero: piden pena de cumplimiento efectivo para el joven condenado

El pedido de la fiscalía fue realizado hoy durante una audiencia oral ante el Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, a cargo del juez Alejandro Villanueva, en la sede de los tribunales situados en Suipacha 150 de la CABA.

Por su parte, la defensa del joven, de quien no se suministra su identidad porque era menor de edad al momento del hecho en el que resultó herido el playero, solicitó que el condenado no sea privado de su libertad, informaron fuentes judiciales.

Tras escuchar los planteos, el juez Villanueva decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.30, cuando dará a conocer su decisión.

En noviembre pasado, el joven, que ahora tiene 19 años, fue declarado culpable de lesiones gravísimas en perjuicio de López, y ahora se lleva adelante el juicio para definir la pena que deberá cumplir por ese delito, que prevé una máxima de 10 años de encierro.

De acuerdo al artículo 91 del Código Penal, "se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir".

Sin embargo, la pena podría ser disminuida por la condición de menor de edad del acusado, quien al momento del hecho tenía 17 años.

Durante la anterior jornada del debate, Florencia López, la hija del playero atacado en noviembre de 2021, aseguró que su padre "tiene una condena de por vida" a raíz de las "secuelas irreversibles" que le causó la golpiza.

"Pasa el tiempo y mi papá es el único que tiene una condena de por vida. El panorama parece más desalentador, ya pasé muchas instancias. Me queda esperar y que el juez decida", sostuvo Florencia.

"Yo espero que terminé ya. Yo no espero un pedido de disculpas, no me hace falta ni lo necesito ni me parecería genuino", añadió la joven, quien reiteró que busca que "haya justicia" por su padre.

El episodio ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.

Tras el ataque, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Perón 2.048, en el barrio porteño de Balvanera.