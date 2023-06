Ataques piraña en el AMBA: 1.980 robos de celulares en colectivos

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, llevó a cabo un relevamiento sobre "los robos a bordo de los colectivos que circulan en el distrito AMBA, es decir Capital Federal más el Conurbano bonarense, los cuales no dejan de pasar".

"Por más que haya publicidades que hablan de las cifras de delitos más bajas registradas, la historia, en este caso real, pinta otra cosa. Los robos a choferes y a pasajeros que en algunos casos han resultado baleados o asesinados, tienen ahora un nuevo capítulo de violencia y miedo: las pirañas que roban en los colectivos. En lo que va de 2023 ya hubo 1.980 robos de este tipo; 1.720 en Capital Federal y 260 en la provincia de Buenos Aires, que convierten a los teléfonos robados en los ‘celulares manchados con sangre’", explicó el estudio.

Asimismo, Javier Miglino, director de la citada ONG, afirmó: "Las ‘pirañas en bondi’ son bandas de entre seis y diez muchachos jóvenes que abordan el colectivo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, en una hora que viajan varias personas pero sin llegar a la hora pico. El momento más peligroso en ambas jurisdicciones es entre las 10 y las 16 horas. Suben varios, sacan el boleto y se acomodan en el colectivo, sentándose incluso como si se tratase de pasajeros normales y habituales. Fingen no conocerse y por eso no intercambian palabra pero sí miradas. Uno o varios teléfonos celulares a la vista, ya son motivo suficiente para el ataque. Lo peor de todo es que en el 99% de los casos atacan a mujeres. Al momento de robar, uno de ellos se acerca a la puerta y toca el timbre. Cuando el colectivo abrió la puerta para bajar, el ladrón finge bajar lentamente y a partir de ahí se desata el pandemonium porque vuelan las manos, desaparecen los celulares y los ladrones corren hacia la puerta que está abierta. Si el colectivero intenta cerrarla se lo impiden los que están abajo y las pasajeras robadas salen disparadas tras su teléfono, lo que ha costado varias lesiones e incluso una fractura de Malena, una chica de 18 años, que se cayó y se fracturó la pierna derecha corriendo al ladrón, a bordo de un colectivo 34 y terminó en las urgencias del hospital Fernández".

"Los ‘celulares manchados con sangre’ en cambio, terminarán en la calle Libertad, en plena zona de Tribunales o en algunas de las cuevas de la avenida Cabildo en Belgrano o a lo largo y ancho del barrio de Balvanera", continuó.

Y agregó: "Los estudiantes que salen o llegan a la Facultad de Derecho en la zona de Recoleta, saben de las pirañas pero obviamente no todos están alertas. Como resultado, no son pocos los casos de robos a bordo de las lineas 92 y 67. Incluso subir en la vereda de enfrente, a la altura de Patio Bullrich en avenida Santa Fé en las paradas del shopping Alto Palermo, puede ser el camino a ser robadas, porque las pirañas atacan en esos lugares".

En tanto, Miglino sostuvo que, "cuando los colectiveros ven bandas de pirañas en la parada siguiente, avisan a las chicas que guarden los teléfonos, pero, obviamente, no es su trabajo, por lo que no siempre la advertencia llega a tiempo".

"La gente sabe que le robaron y que el teléfono no vuelve por eso ni gasta tiempo y esfuerzo en denunciar. Para dar una idea de la estadística de robos que manejan en la Ciudad, llevan contabilizados apenas 2 mil robos en toda la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va del 2023 y 66 robos en colectivos, lo que nos exime de mayores explicaciones", añadió.

Por otro lado, el director de la citada ONG explicó que, en Provincia "hay menos robos pero en general es porque tanto colectiveros como pasajeros no se dejan robar ni dejan que le roben a las chicas". "Entonces, no son pocos los ladrones que han tirado los teléfonos móviles para salir corriendo pero aún así no se libraron de la paliza respectiva", lanzó.

Finalmente, Miglino expresó que "en Capital Federal, los barrios más atacados por las pirañas en bondi son Recoleta, Belgrano, Nuñez y Palermo, mientras que en Provincia son el centro de Lomas de Zamora, San Martín y Vicente López".

"Siempre es mejor prevenir por eso si en una parada se observa el ascenso de varios jóvenes que van tranquilos y correctamente vestidos e incluso parecen no conocerse, lo mejor es guardar el teléfono celular. Solo así la banda de los ‘celulares manchados con sangre’ no seguirá robando y matando. Si querés denunciar a pirañas en bondi, podés mandar tu testimonio, foto y/o video a la dirección: ongdefendamosbuenosaires@gmail.com", concluyó.