Avellaneda: un motochorro le robó al periodista Luis Otero

"Lo que me pasó, le pasa todos los días a la gente de Avellaneda. La inseguridad es el tema más preocupante para la gente de Avellaneda. Fue a las once de la mañana, a plena luz del día, sobre la avenida Mitre, en pleno centro. Una moto sobre la vereda, lleno de gente y tránsito. Me estaban observando evidentemente. Me distraje lamentablemente", precisó Otero en diálogo con la señal TN.

Del mismo modo, se lamentó "por no haberlo podido alcanzado y recuperado el teléfono", luego de haber corrido tras el ladrón, quien aceleró rápidamente su motovehículo y lo dejó atrás sin problemas.

Si bien en el video se ve claramente que la moto circulaba por la vereda, el abogado y precandidato a Intendente de Avellaneda por Cambiemos indicó que no pudo advertir su intención dado que "vestía con colores similares a los agentes de tránsito y a los cuidadores ciudadanos, una especie de policía local. Justo había saludado unos metros atrás a un grupo de ellos y por eso no me pareció extraño en el paisaje visual".

De acuerdo a la información brindada por la policía de la comisaría 1ra en donde se realizó la denuncia, el atraco se efectuó en horas del mediodía, en la calle Maipú 20, en pleno centro de Avellaneda, y a pocos metros en donde el periodista tiene su estudio jurídico.

Esta no es la primera vez que Otero vive un episodio de inseguridad, dado que hace dos años atrás, su hijo sufrió un violento robo en un restaurant de la zona y milagrosamente salvó su vida luego de que le dispararan en la cabeza y la bala cambiara su trayectoria.