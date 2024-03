Balearon a un policía en La Matanza: se encuentra en grave estado

El violento episodio se produjo en Lartigau, a pocas cuadras de Cristianía, en una zona de la localidad de Villa Luzuriaga, situada a metros del límite con Rafael Castillo e Isidro Casanova, y a unos 200 metros de la plaza de Atalaya.

El oficial, identificado como Luis Alberto Ortega, de 38 años, recibió cuatro disparos y fue derivado al Hospital Paroissien, donde permanecía internado en grave estado.

Al momento de ser atacado, el efectivo se encontraba de civil, se resistió al asalto y se enfrentó con los delincuentes, momento en el que recibió dos disparos en el abdomen, uno en el glúteo y otro en la ingle parte izquierda.

En medio de la refriega, Ortega logró alcanzar con sus disparos a uno de los delincuentes, en tanto que su cómplice logró escapar sin llegar a cometer el atraco.

Un policía de La Matanza-Villa Luzuriaga fue baleado por delincuentes al resistirse al robo de su moto. Su estado es reservado

La policía que mató a un delincuente en La Matanza fue sobreseída

La policía que asesinó a un delincuente en un intento de robo en la localidad bonaerense de La Matanza fue sobreseída tras el exhaustivo pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El caso ocurrió el miércoles 6 de marzo cuando la agente Yanina Marotte esperaba el colectivo y fue sorprendida por delincuentes que intentaron robarle el celular. Durante su defensa y al dar la voz de alto, la agente mató a uno de los ladrones y, por este motivo, fue detenida.

Aun así, luego de que se diera a conocer la noticia, fue la propia ministra de Seguridad de la Nación quien solicitó que Marotte sea liberada: "La oficial de la PFA usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios".

Horas después de este pedido la efectiva fue puesta en libertad, aunque seguía bajo investigación por el delito de homicidio agravado, por lo que también le dictaron una prohibición para salir del país.

Su situación procesal se modificó en las últimas horas cuando el Juzgado N15 dictó "falta de mérito para procesar" a la oficial y de este modo fue sobreseída.

Previo a esta noticia, la mujer de 33 años relató cómo fue aquella madrugada: "Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió".

"Se me vino la imagen de mi nena en la cabeza. Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a ella", agregó.