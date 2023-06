"Tenemos fuertes indicios de que a Cecilia la mataron en ese domicilio de Santa María de Oro (casa del matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña)", afirmó Cáceres Olivera. "Por ahí no logramos dar con la prueba que todos están queriendo, que es poder encontrar y saber concretamente qué pasó con Cecilia, pero tenemos los indicios que son muy fuertes y que nos dan a entender a nosotros que Cecilia sufrió un hecho en el domicilio de Santa María de Oro que terminó con su vida", resaltó.

Cecilia.jpg César Sena junto a Cecilia Strzyzowski.

La conferencia comenzó a las 11.45 en la sede del Centro de Estudios Judiciales, situada en la calle Juan B. Justo 42 de la capital provincial. Participaron junto a Canteros a los fiscales que intervienen en el caso e integran el EFE: Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez.

En cuanto a la participación de los siete detenidos -César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y dos parejas colaboradoras de la familia-, aseguró que "hubo una planificación" detrás del suceso y sostuvo que "los detenidos articularon e idearon toda esta situación para poder darle muerte a Cecilia".

Por dicha razón, el procurador General de Chaco adelantó que el Equipo Fiscal Especial que interviene en el caso solicitará las prisiones preventivas de los siete detenidos.

El hecho fue considerado “atroz y macabro" y "va a marcar un antes y un después en la historia judicial de la provincia de Chaco", explicó Canteros.

739036-22-06-2023-rastrillan-la-chancheria-un-rio1.jpg

Para mostrar la total libertad que tienen para investigar el caso, el procurador señaló que no recibieron "presiones" en este caso. "Quiero resaltar que nosotros no recibimos nunca presiones de ninguno de los tres poderes del Estado, ni tampoco de ningún particular, que no recibimos presiones ni en esta causa ni en ninguna otra causa”, subrayó. En ese sentido, destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

Desde el equipo fiscal hicieron un pedido a la prensa a raíz de la filtración de la identidad de un testigo protegido: "No tenemos nada para ocultar a la prensa, pero sí queremos pedirle una especial colaboración. Cuando nosotros hablamos de un testigo de identidad reservada, es porque ese testigo está colaborando con la causa, está ayudando a los fiscales a esclarecer este hecho. Necesitamos que se lo custodie".

Por su parte, la fiscal Velázquez precisó que "no descartan" encontrar a la joven desaparecida. "Nosotros seguimos buscando a Cecilia, pero ello no va en contra de que haya una condena sin cuerpo. Hay fallos a nivel nacional. Entonces vamos a ir a juicio igual", expresó. En esa línea, el fiscal Gómez aclaró que "desde el punto de vista procesal, que encontremos o no el cuerpo no significa la impunidad de estas personas".