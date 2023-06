Caso Cecilia Strzyzowski: trasladaron a César Sena a otra comisaría

César Sena se encontraba alojado en la seccional 3ra. de Resistencia junto con su padre Emerenciano Sena, también imputado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Al llevarlo a una comisaría ubicada en las afueras de Resistencia, la idea de las autoridades judiciales es mantenerlos separados mientras avanza la investigación.

Cesar-Sena-01.jpg César Sena fue trasladado para evitar que hable con su padre, también detenido. Archivo.

De acuerdo con fuentes del caso, tanto Emerenciano como César Sena permanecían alojados "en oficinas y no en celdas". Sólo una pared separaba al dirigente social -cercano al gobernador Jorge Capitanich- de su hijo.

"Inventaron una especie de código morse y mantenían comunicación de esa manera”, detallaron sobre el lugar sobre el lugar en el que también continúan detenidos Gustavo Obregón -mano derecha del líder piquetero- y el casero del campo de la familia Sena, Gustavo Melgarejo.

El traslado del joven, de 19 años, tuvo lugar después de conocerse que designó un nuevo abogado. Se trata de Ricardo Osuna, un penalista local. "Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo tengo que defenderlo de lo que está en el expediente y aún no lo vi". explicó el letrado en declaraciones televisivas.

Osuna señaló que, según lo que tomó conocimiento, existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido, a quien dijo haber visto durante su visita a la seccional 3ra. de Resistencia, antes de su trasladado a otra dependencia policial.

En un principio, la intención de las autoridades judiciales era trasladar a César Sena a la localidad de Charadai, pero la familia de Cecilia se mostró en contra de esa decisión. Después quisieron llevarlo a La Verde, una pequeña localidad ubicada en el Departamento General Donovan. Y al conocerse la novedad, el intendente Ricardo Peña dijo que sus habitantes no estaban dispuestos a recibir a uno de los detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Finalmente, César Sena fue trasladado a la seccional 6° Metropolitana por pedido de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, luego de enterarse de la comunicación constante que existía entre el joven y el ex precandidato a diputado del Frente Chaqueño.

trasladocesarsena2.JPG César Sena estaba detenido en la seccional 3ra. de Resistencia junto a su padre y otros dos implicados en la causa.

Así las cosas, este lunes se conoció una nueva carta que el joven redactó de puño y letra, y le entregó días atrás al jefe de la seccional 3ra. de Resistencia. "Si yo puedo hablar con el fiscal en persona, quizá sea más fácil. Quiero que esto se termine", escribió en la misiva.

En tanto, Marcela Acuña -madre de César y esposa de Emerenciano- continúa detenida en la Oficina de Género de Resistencia, al igual que el resto de las arrestada en la causa: Fabiana González (esposa de Obregón) y Griselda Reinoso (pareja de Melgarejo).