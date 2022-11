Caso Eliana Pacheco: allanaron la celda donde está preso su novio

Fuentes policiales revelaron que el procedimiento en el penal de Olmos, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por el momento no tiene vinculación con el crimen de Pacheco, cuyo cuerpo apareció el pasado viernes a la mañana en un descampado de zonas de quintas de La Plata.

Videla, de 32 años y condenado a ocho años de prisión por homicidio, fue acusado de robar un auto a mano armada durante una de sus salidas

En el allanamiento, efectivos de la Policía Bonaerense incautaron el celular del hombre junto con otros seis aparatos que tenían compañeros suyos. El expediente por el robo está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien se encuentra en comunicación con su colega Virginia Bravo, encargada de esclarecer el crimen de Pacheco.

Todos los dispositivos serán peritados y lo que surja de los mismos que sea de interés le será enviado a la fiscal.

¿Qué hecho se investiga?

El robo mencionado se produjo el pasado 1 de noviembre en la esquina de las calles 68 y 164, cuando Videla robó un Ford Fiesta junto a otro cómplice. Una huella que dejó dentro del vehículo, recuperada por los médicos forenses, fue lo que lo delató. Esta acusación por robo se sumó a su condena previa.

La fiscal Bravo entrevistó a Videla, pero no como sospechoso de la muerte, algo que hasta el momento no es tenido en cuenta ni siquiera por la familia de la víctima. Liliana, la madre de Eliana, tampoco sospecha de él, al tiempo que el sujeto aseguraba que se casaría legalmente con Eliana, que tenían una fecha pendiente, con un trámite confirmado para el 14 de diciembre próximo.

Horas antes del allanamiento y del hallazgo del cadáver, Videla, exempleado de una constructora, escribió en su muro de Facebook (algo que no le está permitida usar a los detenidos): "Sé que vamos a llegar amor y te voy hacer la mujer más feliz del mundo. Te amo negra, voy a encontrarte y vamos a cumplir nuestras metas como siempre dijimos. Uno no necesita estar años para encontrar al amor de su vida y yo desde que te encontré me enamore perdidamente de vos y hoy se lo digo al mundo entero".

Por el asesinato de Pacheco aún no hay una hipótesis clara y hay una investigación muy cautelosa. Una versión que maneja la Policía Bonaerense apuntaba a Videla, quien tiene un prontuario nutrido, ya que con esta de Olmos es su cuarta entrada en el sistema bonaerense de cárceles. La versión, ni siquiera una hipótesis en el expediente, apunta a una supuesta "venganza tumbera" por un homicidio cometido por Videla dentro de la cárcel en 2015.

Sin embargo, los voceros consultados señalaron que es muy poco probable que se concrete una venganza siete años después, con una forma tan inusual de matar, al menos para fuentes que supervisan de cerca su encierro.

El hombre que quedó filmado hablando con Pacheco en la última imagen que se la vio con vida es un quintero boliviano que incluso vive a unos 150 metros de donde apareció el cadáver.

El hombre fue filmado mientras mantiene una conversación con la víctima en la puerta de un galpón en el que funciona una feria, el domingo último, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos. A raíz de esto los investigadores analizaban por estas horas la posibilidad de solicitar un allanamiento en su vivienda.