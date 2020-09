Caso Facundo Astudillo Castro: mientras la madre cree que el cuerpo hallado es el de su hijo, la Justicia asegura que todavía no hay resultados finales

El juzgado a cargo del expediente asegura que aún no están disponibles los resultados de la pericia genética para determinar fehacientemente si el cadáver encontrado en un cangrejal de General Daniel Cerri corresponde al joven desaparecido. No obstante, Cristina Castro expresó: "Ese dolor en el pecho me dice que es Facu".