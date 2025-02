Caso Lian: un vecino de la zona habló sobre una camioneta sospechosa

En declaraciones a TN, el vecino señaló que el conductor de la camioneta no habría dialogado con nadie y recordó que Lian, en ese momento, "estaba jugando en la trilla, dio medio vuelta" y se marchó del lugar. "Me comentaron que se perdió el chico y les dije 'si no sabe moverse, ¿cómo se va a perder? Él no sabe venir", consideró Raúl.

"Es medio raro, yo digo que lo llevó la chata esa", aseguró Raúl, al ampliar su testimonio. "Seguro lo habrá agarrado a él", insistió, tras aclarar que en el momento no le dio importancia porque creyó que era un cliente que llegaba a comprar ladrillos al lugar.

Como parte de la investigación, personal de la Unidad Regional Departamental Unión de la Policía de Córdoba allanó el domicilio de un hombre de 50 años, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 502. Allí, los efectivos secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y tres teléfonos celulares, que comenzarán a ser peritados en las próximas horas.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas anunciaron que se activó el Alerta Sofía para dar con el paradero del pequeño de tres años, que fue visto por última vez el sábado por la tarde, cuando sus padres dormían la siesta. Es la séptima vez que se activa este alerta desde su implementación en 2019, con el objetivo de difundir de manera masiva y a nivel nacional la imagen e información de menores que están desaparecidos en el país.

Caso Lian: por ahora, la causa no tiene detenidos

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, confirmó que, hasta el momento, no obtuvieron resultados positivos en los rastrillajes que se llevaron a cabo para encontrar a Lian Flores. "No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio", contó el funcionario judicial sobre los últimos operativos.

Delgado explicó, además, que no puede dar mayores detalles de la causa, ya que existe secreto de sumario, aunque sí contó que hay personas que están declarando en este momento, entre ellos menores. "Hay tres camionetas blancas secuestradas, más 11 celulares. No hay detenidos", sumó en la conferencia de prensa.

"No descartamos ninguna hipótesis", concluyó el fiscal.