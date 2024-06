Caso Loan: la hermana de una detenida acusó a la familia del niño

“Creo totalmente en mi hermana y en mi cuñado”, aseguró Gabriela, hermana de Mónica del Carmen Millapi, quien junto a su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez, fue una de las primeras detenidas e imputadas en la causa.

“Puede ser que alguien se lo haya llevado. Todavía no están detenidos todos, ¿qué pasa con la abuela y el padre?”, aseguró en una entrevista con La Nación +.

La mujer es la madre de tres de los cinco niños que estaban junto a Loan la última vez que fue visto. También descartó la hipótesis de que el menor se pueda haber perdido en el monte y coincidió con que podría tratarse de un secuestro.

“No se pudo haber desviado. Si hay que desconfiar de alguien, es de la gente que estaba del lado de la casa de la abuela”, aseguró en relación al padre y a la abuela del niño, y a Laudelina Peña, hermana del padre y pareja de Antonio Benítez, otro de los detenidos.

De esta forma, en diálogo con LN+, Gabriela remarcó que el matrimonio no conocía a ninguno de los que estaban en el almuerzo, ya que habían sido invitados por Catalina, la abuela de la familia. “Mi hermana solía ir con el marido a comer. Ellos se ponían de acuerdo con Laudelina y Antonio. No sabían qué iba a ir Loan o Victoria (Caillava, la funcionaria provincial que forma parte de la última tanda de detenidos)”, expresó.

“Le preguntaron detalle por detalle a los nenes y ellos dijeron que si. Si no hubieran llegado al naranjal, ¿cómo van a saber que hay tacuaral ahí?”, cuestionó y marcó: “Ellos reconocen el lugar y cuentan que Loan dijo ‘me voy’ y retrocedió por el caminito para llegar a la casa”.

“Estaban en el mismo lugar pero no tan juntitos, jugaban por su lado. Cuando el tío dijo ‘vamos’, trataron de juntar a todos y ahí se dieron cuenta de que Loan no estaba. No entienden cómo se fue tan rápido; por lo que yo vi, no te podés perder”, continuó y apuntó contra la Justicia: “Tendrían que ponerse un poco más las pilas porque la gente que tiene más culpa es la que estaba del lado de la casa de Loan”.

Por su parte, la Fiscalía que investiga el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña imputó a cinco de los detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado, mientras que al comisario local lo acusaron por presunto encubrimiento, por lo que la causa pasó al fuero Federal.

Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

La desaparición del menor, que acapara la atención de la opinión pública argentina, ha movilizado a distintas fuerzas de seguridad, entre efectivos provinciales y federales, que ya han rastrillado unas 30.000 hectáreas.

Funcionarios argentinos comenzaron a trabajar de manera conjunta el lunes con las policías de Paraguay y Brasil, países limítrofes y cercanos a 9 de Julio. Esa población está a 200 kilómetros al sur de territorio de Paraguay.