La abuela de Loan Peña rompió el silencio y habló sobre el último almuerzo en el que participó su nieto

Según la mujer, José y su hijo Loan llegaron sin avisar a su casa en el día de la desaparición: “Vino de sorpresa no lo esperaba para la comida, pero él nunca me avisa porque no tiene celular. Siempre me decía que Loan le pedía para verme, así que lo trajo ese día. Vinieron a caballo”.

En diálogo con la señal TN, contó que su prima, Victoria Caillava, estaba presente el día de la desaparición. “Es mi prima, los abuelos son hermanos. Tanto mi abuela como el de ella. Ella quería comer pollo de campo y por eso la invité. Vino con su marido porque sus hijos son grandes. Era la primera vez que veía a Carlos”.

“Yo la llamé a Victoria y le pedí que traiga el pan y la soda. Ahí trajo el vino, la gaseosa y el pan. Vinieron en la camioneta de ella. Ella trabaja con la producción. Cuando ella subió para irse, le pregunté qué pasaba”, agregó.

Catalina se comunicó con Victoria para confirmar si había visto al niño en el camino de vuelta: “La llamé a Victoria para ver si lo había visto en el camino y me dijo que no”.

Sobre la presencia de otros invitados, agregó: “A Ramírez y Millapi los invitó mi hija, vinieron con sus sobrinos. Ellos dicen que no se pelearon con él y dijeron que corrió para adelante. Ramírez vino el domingo anterior porque quería comer locro a leña”.

En la misma entrevista, agregó sobre uno de los detenidos: “No espero nada de Ramírez, la criatura que se perdió, se perdió”.

Al ser consultada sobre su relación con su hija, Catalina sostuvo: “Mi hija me dijo que la estoy hundiendo, yo digo la verdad. Yo no sabía que la criatura se perdió, le pregunté por qué corría y me dijo que se perdió una criatura en el monte y que se iban porque el marido quería ir a ver a River”.

Pese a la tragedia, Peña no sospecha de sus invitados: “No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza. María Victoria con el marido se quedaron en la mesa con José y conmigo”. Sin embargo, sí responsabiliza a Benítez y a la pareja detenida por no cuidarlo: “No tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura”.

“Laudelina me acompaña todos los días. Ella me dijo que la estoy hundiendo y que no puede salir de la casa porque la tienen encerrada y porque el marido está preso. Mis otras tres hijas están en Buenos Aires”, aseguró.

También habló de otro de los implicados: “En un momento desconfié de mi yerno. Ya ha estado preso y todo. Pero ahora no sé qué pensar”.

Además, sostuvo que siente incertidumbre sobre el destino de su nieto: “No sé qué pasó con Loan, se dicen muchas cosas. Pensamos que podría haber sido el ‘Pombero’ también”.

Por su parte, la Fiscalía que investiga el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña imputó a cinco de los detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado, mientras que al comisario local lo acusaron por presunto encubrimiento, por lo que la causa pasó al fuero Federal.

Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.