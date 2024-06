César Sotelo, fiscal de Corrientes, sobre el caso Loan Peña: "Se hizo todo mal desde un principio"

También confirmó que Walter Maciel, el comisario que está detenido por encubrimiento en el marco de la misma investigación que tiene en vilo a la provincia mesopotámica y al país entero, tiene una denuncia previa por abuso sexual. "Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares", explicó sobre quien está detenido con prisión preventiva.

“Investigar de entrada con esas contras en una localidad tan chica como 9 de Julio, con los pocos medios que tenemos para la investigación... Somos humildes, somo honestos, pero hay gente que se dedica a quebrantar la ley, nunca íbamos a imaginar que el quebrantamiento iba a venir de un funcionario que está para cuidarnos, es muy raro lo qué pasó”, sostuvo Sotelo.

Loan, de tan sólo 5 años. Loan Peña se encuentra desaparecido desde el 13 de junio pasado.

Durante las imputaciones de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry contra los seis detenidos que tiene el caso, se indicó que uno de los involucrados plantó la zapatilla de Loan en los rastrillajes para desviar el caso. Frente a este accionar, Sotelo detalló: "En principio eso está establecido en la acusación de los fiscales que intervinieron. Es tremendo".

Además, el fiscal general se mostró molesto por cómo se llevó a cabo el caso desde el primer día de búsqueda: "El principio de la investigación fue anormal, no hubiera imaginado nunca que desde un entorno familiar y desde alguien que tenía que cuidarnos nos hayan plantado absolutamente todo para que esto se haga mal desde un primer momento".

Qué dijo Sergio Berni sobre el caso Loan

Sergio Berni, ex ministro de Seguridad de Nación y provincia de Buenos Aires, reapareció y fue contundente respecto al accionar del actual Gobierno nacional en el caso Loan Peña. El senador bonaerense consideró que si él y Cristina Kirchner estaban el poder “hubieran actuado diferente”, a la vez que también criticó a Patricia Bullrich.

En diálogo con Radio 10, sostuvo: “No tengan dudas de que si esto hubiera sucedido cuando yo era secretario de Seguridad, la Presidenta me hubiera mandado a Corrientes o yo hubiera sugerido ir ese mismo día”. “Hay diferentes estilos de gobierno. Este es uno que no cree en el Estado, entonces no esperen que el Estado encuentre un chiquito que se perdió”, expresó.

Con respecto al viaje que tenía previsto la ministra de Seguridad a Paraguay, el cual suspendió luego de mantener una reunión con Nimio Cardozo, jefe de Inteligencia de la Policía Nacional del país vecino, el ex funcionario chicaneó: "Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA. Solo en la Argentina se permite que los políticos mientan descaradamente, faltando el respeto a la sociedad y no tengan ninguna consecuencia”.