Caso Loan Peña: ordenaron custodia para Camila Núñez, la prima del niño

Alan Cañete, el abogado de la familiar del pequeño, confirmó la medida que se tomó en resguardo de la joven. El fallo sostiene: "Se solicita al señor fiscal, en la mayor brevedad la medida de protección de custodia, de la Policía Federal, en la vivienda ubicada en Corrientes y Santa Fe (hotel 9 de Julio) dado que la testigo Camila Núñez tiene una niña menor de edad que podría correr peligro en la demora de la medida cautelar".

Camila había negado este martes la versión que dio Laudelina Peña, tía del niño, consistente en que el niño fue atropellado y enterrado el pasado 13 de junio por el matrimonio integrado por la ex funcionaria municipal Victoria Caillava y su esposo, el ex oficial de la Armada Carlos Pérez, ambos actualmente detenidos.

"A Laudelina le preguntaría por qué tiene un corazón de piedra. Para mí quieren darlo por muerto para que se termine el caso", precisó Núñez en declaraciones televisivas. La mujer remarcó que "en Corrientes hay muchos que no tienen voz" y reveló que tiene "miedo de que cuando este caso no sea más público pasen más cosas".

Por su parte, la Policía Federal Argentina logró abrir y peritar los celulares de los detenidos por el caso Loan y “la información ya fue enviada a los fiscales federales”, confirmaron fuentes del caso.

Luego de que la Justicia autorice el traslado de 12 teléfonos a Capital Federal, entre el que está el de Laudelina, este martes informaron que ya fueron analizados por lo que el resultado de las pericias son de suma importancia para empezar a esclarecer la causa por la desaparición del menor hace 19 días.

Un sacerdote reveló los manejos políticos que hay en Corrientes

En medio de la incertidumbre por la desaparición de Loan Danilo Peña hace 20 días, el sacerdote Marcos Muño advirtió que en la provincia de Corrientes hay una "cultura del silencio", que determina que "el que habla pierde".

Muño, quien oficia en la iglesia Jesús de Nazaret, ubicada en pleno centro de la capital de Corrientes, en diálogo con Alfredo Casado, por Splendid AM990, brindó su parecer sobre el contexto provincial que envuelve el caso,. en el que florecen los "silencios y complicidades".

"En los años de trabajo uno conoce a la gente, va en los barrios y acompaña a distintas problemáticas, pero acá lo que pasa es una cultura del silencio y el que habla, pierde", expresó Muño. "Esto es un ejemplo claro de lo que sucede ahora en el caso de este niño Loan, pero me parece que es una lógica que se repite con distintas problemáticas", destacó.

El sacerdote contó que trabaja en temas de adicciones, violencia y familias y "cuando una va escarbando va viendo las dinámicas, las complicidades, los silencios y cómo se pasan la pelota uno a otro".

"La versión del pobre es la que cae, no se escucha, no tiene como lugar y mientras más se pueda callar eso, mejor", sostuvo. Muño señaló que fue testigo de muchos de esos silencios y que le sorprende "cómo el sistema de complicidades y de silencios es muy fuerte" en Corrientes.

"Aunque se descubriera la verdad, la gente no cree. Esta cultura del silencio hace que sea más fácil manipular la información. Algunos dicen que es como un régimen lo que existe, un lugar donde vos no podés hablar, no podés decir cómo funcionan las cosas o denunciar de alguna manera los mecanismos que muchas veces dañan al pueblo, por eso creo que está dañada la democracia", subrayó.