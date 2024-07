Declaró Camila, la prima de Loan Peña y desmintió que el nene haya sido atropellado

Junto con su hija, la joven se acercó pasado el mediodía hasta el edificio judicial para dar testimonio sobre lo que pasó aquel jueves 13 de junio cuando Loan fue visto por última vez.

Se buscará establecer si lo declarado por Laudelina frente a un fiscal provincial - que Loan fue atropellado- es veraz o se trata de una maniobra de defensa. Alan Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró que su clienta "negó todo".

Además, el letrado sostuvo que la joven "no declaró anteriormente porque no fue citada", al tiempo que ratificó que Laudelina mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito, en el que el matrimonio integrado por la ex funcionaria municipal Victoria Caillava y el capitán de navío (RE) de la Armada Carlos Pérez atropelló al menor y luego se lo llevó, además de amenazar de muerte a la tía del nene para que no cuente lo ocurrido.

"Nosotros creemos que está mal informada y mal asesorada", señaló Cañete, quien calificó de "imposible" la hipótesis formulada por la tía del pequeño de 5 años.

Laudelina confesó que su sobrino Loan, después del almuerzo, se perdió unos minutos y habría sido atropellado. Laudelina declaró ante un fiscal provincial que Loan habría sido atropellado.

La testigo con miedo

Además, el letrado consideró que "Camila tiene miedo" porque se investiga una red de trata de personas. "Nuestro compromiso es con Loan", recalcó el representante de Camila, que estuvo presente en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en 9 de Julio.

Lograron abrir los celulares de los detenidos

La Policía Federal Argentina logró abrir y peritar los celulares de los detenidos por el caso Loan y “la información ya fue enviada a los fiscales federales”, confirmaron fuentes del caso.

Luego de que la Justicia autorice el traslado de 12 teléfonos a Capital Federal, entre el que está el de Laudelina, este martes informaron que ya fueron analizados por lo que el resultado de las pericias son de suma importancia para empezar a esclarecer la causa por la desaparición del menor hace 19 días.

Con respecto al celular del excomisario Walter Maciel, el mismo ya fue peritado en Corrientes días después de su detención.

La PFA usó la novedosa aplicación UFED que se utiliza para extraer información de teléfonos móviles bajo órdenes judiciales.