Caso Loan: trasladaron al excomisario Walter Maciel a Marcos Paz

El oficial había ampliado este miércoles su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya.

La magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al policía retirado Francisco Méndez, también detenido en la causa.

Además, la Policía Federal Argentina y Gendarmería realizaron un allanamiento en la casa de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina y allí secuestraron dos celulares.

Aunque no hay información oficial,se espera saber si la Justicia Federal solicita la detención de Codazzi, como pidió la querella.

Tanto Laudelina, cómo su hija Macarena, lo acusan de haberla sobornado y amenazado para imponer la hipótesis del accidente.

Por otra parte, la jueza ordenó llevar a cabo otra Cámara Gesell para que los chicos que estuvieron junto con el niño desaparecido puedan dar nuevos detalles.

La dueña de los celulares negó que haya ocultado pruebas

Alicia Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan Peña, negó que haya desechado dos teléfonos para ocultar pruebas, y al mismo tiempo ratificó que no tiene "ningún vínculo" con la ex funcionaria municipal de 9 de Julio, en Corrientes.

En ese sentido, Axson confirmó que los teléfonos hallados en la basura por la Gendarmería eran suyos: "Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos".

"No tengo nada que ocultar, que los periten tranquilos. No los tiré para descartar pruebas. Me sorprende todo este operativo en la puerta de mi casa", aseguró.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la enfermera confió que "uno de los teléfonos tenía la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente".

Además, reiteró que no tiene "ninguna relación" con Caillava, quien está detenida por la desaparición de Loan, al igual que su esposo, Carlos Pérez.

"Estoy tranquila porque no tengo nada que ocultar. Todo lo que sabía lo dije ante la Justicia. No tengo vínculo con Caillava", sostuvo.

La mujer vive frente al cuartel de bomberos de 9 de Julio, donde esta noche se llevó a cabo un operativo, luego de la denuncia de un vecino, quien había encontrado los celulares descartados.