Caso Pérez Volpin: los peritos confirmaron una prueba clave

La familia de la periodista acusó a Roberto Martingano , ex director de esa clínica, de haber manipulado evidencia con la intención de ocultar la responsabilidad de una anestesióloga y un endoscopista, ambos condenados, en el trágico hecho ocurrido en 2018.

Durante la nueva jornada procesal, dos peritos oficiales ratificaron la pericia que ellos mismos le hicieron al endoscopio.

Este equipo es un pieza clave del caso ya que fue aportado por la clínica durante la investigación de mala praxis hace cinco años. La querella sostiene que este instrumento no es el que se usó durante la intervención a Pérez Volpin. Que la clínica le dio otro a la Justicia para ocultar la culpabilidad de sus médicos en la muerte de Débora.

En el nuevo juicio se intenta probar que hubo un plan de encubrimiento para favorecer a la anestesióloga Nélida Inés Puente y al endoscopista Diego Bialolenkier, ambos condenados actualmente por la muerte de Volpin

debora perez volpin Débora Pérez Volpín.

El enojo del abogado de la familia Pérez Volpin con el ex director de la Trinidad

El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin se mostró muy enojado hace unos días luego de enterarse que al principal imputado en el segundo juicio que se realiza por la muerte de la periodista, el ex director médico del Sanatorio de la Trinidad de Palermo fue ascendido durante la investigación.

"Hoy siguen perdiendo ellos la oportunidad de pedirle disculpas a la familia, ahora que ya se sabe toda la verdad de lo que pasó siguen intentando tapar las cosas. Una cosa increíble es que el señor Martingano que era el director médico de la clínica Trinidad, haya sido ascendido", manifestó el letrado Diego Pirota, en diálogo con Splendid AM990.

A pesar de que el médico imputado, Roberto Martingano, tenía derecho a declarar, decidió negarse.

"Durante la investigación intentó derivar la responsabilidad que se le imputa en esta causa, que es haber encubierto la muerte de Débora con distintos actos que realizó. No es que es una denuncia instalada por nosotros, sino por el propio tribunal que condenó", sostuvo Pirota.

El médico Martingano está acusado de haber entregado a la Justicia una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie "limados", lo cual no permite conocer la autenticidad de esa máquina, para constatar si la cambiaron luego de la muerte de la periodista y también por haber sustraído información aportada a la causa, la que consistía en conocer si a Pérez Volpin la habían conectado al electrocardiograma al momento del estudio.

"Derivó responsabilidad diciendo que él no entregó este equipamiento médico", indicó el letrado.

Además, Pirota expresó: "Lo ascendieron, entonces te da a pensar que hay un encubrimiento aún mayor, hay un poder aún mayor protegiéndolo, protegiendo la institución. Esto es una sensación personal, ya no sólo como abogado, es una sensación de desinterés, como que no les importa nada, no les importó lo que pasó".

Y siguió: "Enoja y yo creo que tiene que ver con ese desinterés total y absoluto, aún sabiéndose la verdad y con una sentencia firme, ascienden al responsable del encubrimiento, no logro comprenderlo, realmente desde el sentido común no pasa el filtro".

El abogado se mostró también enojado por la condena que recibió Diego Ariel Bialolenquier, endoscopista que maniobró el aparato y produjo la muerte de Débora: "En marzo de este año se lo confirmó la condena a tres años de prisión y siete de inhabilitación pero con la calificación legal es que lo hizo sin intención. Es decir esa persona fue negligente, fue imprudente, pero no quiso hacer lo que hizo".