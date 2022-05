Lo que trascendió es que la mujer presenta "indicadores de abuso" y evidencia un "trastorno de estrés post traumático, con expresión retardada, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social". Además, el test arrojó "que el grado de madurez psico-biológica sexual esta acorde a su edad y sexo".

Vale recordar que -según la denuncia- los hechos ocurrieron el 26 de junio 2021 en la casa que el jugador habita en un barrio cerrado de la localidad de Canning, pero recién ahora concretó la denuncia formal ante la Justicia.

Villa-buzo-Boca.jpg Sebastián Villa.

Siempre según los peritos, la mujer "no presenta ninguna disfunción en su esfera psicosexual" a la vez que se estableció que "los hechos materia de investigación en autos, no alcanzaron a corromper el normal desarrollo sexual esperado para la edad biológica y mental de la víctima".

"Del relato de la víctima no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad" y "no presenta ideación delirante", dice el informe que en otro pasaje revela que "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de conciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica, no resulta peligrosa para sí o para terceros en forma inminente".

Por último, los facultativos señalan a modo de conclusión: "Se recomienda realizar tratamiento psicológico y psiquiátrico, evaluación por asistencia a la víctima y psicodiagnóstico".

Este resultado complicaría aún más la situación procesal de Villa cuando aún resta que se presente a declarar la médica ginecóloga que atendió en el Hospital Penna a la denunciante, horas después de que sufrió el abuso.