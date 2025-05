Preocupa el aumento de robos violentos a jubilados: ya hubo 1.200 en el año

El dato surgió de un nuevo informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la Consultora Javier Miglino y Asociados con la asistencia de la ONG Defendamos Buenos Aires, y que toma como punto de partida las causas penales que instruye la justicia Nacional de Instrucción de la Nación más los casos de los juzgados penales de Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Martín, Morón, Moreno, La Matanza y La Plata; más causas penales que jamás se conforman por el temor de las víctimas. Asi quedó acreditado que "la maldita inseguridad sigue siendo el peor de los flagelos que padecen nuestros queridos viejos en Buenos Aires. Han ocurrido 33 homicidios y al menos 1.250 robos en este sangriento 2025".

"Hace unas horas, un matrimonio de jubilados fue blanco de un salvaje robo en su vivienda, en La Plata, y uno de ellos terminó gravemente herido. De acuerdo a lo informado por voceros policiales a Defendamos Buenos Aires, todo ocurrió en una vivienda ubicada en 302 y 48, a pocos metros de la Ruta 215. En ese domicilio al menos tres delincuentes irrumpieron de madrugada y mediante amenazas de muerte, despertaron a los propietarios con el fin de exigirles dinero. El dueño de casa intentó defender a su mujer y empezó a forcejear cuerpo a cuerpo con los criminales que terminaron baleando al jubilado", explicó Javier Miglino, abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

"Tras los dos disparos a quemarropa, los ladrones decidieron darse a la fuga. Antes de huir, tomaron posesión de una billetera que contenía sólo tarjetas bancarias y un billete de 1.000 pesos. El señor atacado fue internado en un hospital de la zona y su vida corre peligro. Este grave hecho es solo uno de los más de 1.250 en este sangriento 2025", agregó.

Otro caso sucedió en Villa Domínico. Allí, un jubilado de 84 años sufrió un violento robo en su casa de San Lorenzo al 600. Los delincuentes que ingresaron en el domicilio le pegaron e intentaron ahorcarlo, según relató la propia víctima. "Me golpearon cuando estaba en la cama, me apretaron hasta que me faltó el aire. Me volaron el diente, después me ataron las manos y los pies y me dijeron dame los dólares y el oro. Por lo menos me dieron un poco de agua porque me estaba descomponiendo", señaló el jubilado, identificado como Víctor. "La banda conformada por al menos cinco criminales nos da una muestra cabal de la agresividad, el poder y la impunidad de los delincuentes que componen una verdadera fuerza para atacar a un hombre de 84 años", señaló Miglino.

Los casos graves no se terminan ahí. "Días atrás, una jubilada de 90 años fue asesinada en su casa en El Palomar y el cuerpo fue hallado por su hija, que al arribar hasta el domicilio encontró la puerta forzada y a su madre maniatada en la cama. El desgarrador caso sucedió en la madrugada en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Escalada y Lambaré, localidad bonaerense de El Palomar. La víctima se llamaba Beatriz Noemí Vaccarezza. En apariencia le robaron 40.000 pesos que tenía de la jubilación. Ese magro botín es suficiente para que estas verdaderas bestias que están matando jubilados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, acaben asesinando a una persona mayor", resumió Miglino.