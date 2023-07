Cecilia Strzyzowski: la madre encabezó una marcha en Buenos Aires

Acompañada por las Madres del Dolor, Gloria Romero consideró que aquellos dirigentes políticos involucrados en este caso "se sienten impunes", por lo que instó a enfrentarlos, ya que de lo contrario "van a seguir mandando".

La madre de Cecilia Strzyzowski participó de la marcha que se llevó a cabo frente a la Casa del Chaco en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada sobre la avenida Callao al 300, a pocos metros del Congreso Nacional.

https://twitter.com/DiarioCh/status/1681060238445641729 Multitudinaria marcha por Cecilia Strzyzowski en Buenos Aires.



"Hoy es mi hija, pero mañana puede ser la tuya. Y cuando sea la tuya, vas a querer que esta gente te acompañe", afirmó Gloria Romero.



-Videos gentileza de Mariano Vidal- pic.twitter.com/sqyzBveYI2 — Diario Chaco (@DiarioCh) July 17, 2023

Antes de comenzar el evento, Gloria pidió que se bajaran las banderas de los partidos políticos, cuyos representantes se habían acercado hasta el lugar.

Gloria subió a un escenario montado en plena calle y aseveró: "No tengo bandera política, mi única bandera es Cecilia. Sería bueno que el presidente Alberto Fernández me escuche. El Chaco es un feudo. Para mí no es un femicidio, es una víctima del poder".

El resto del público, por su parte, comenzó a cantar "Que se vayan...", mientras que aquellas personas que portaban las banderas políticas simplemente se corrieron hacia un costado del escenario, pero no se alejaron, tal como se los había pedido la mayoría de los manifestantes. La movilización fue la primera realizada fuera de Chaco por parte de la madre de la joven, que ya adelantó que irá a otros puntos del país con su reclamo de justicia.

Cecilia Strzyzowski: cómo sigue la causa judicial

La semana pasada, el Equipo Fiscal Especial (EFE) confirmó que la sangre encontrada en el piso de la casa de la familia Sena, en un colchón y en una cama que donaron días después de la desaparición de Cecilia, se corresponde con el ADN de la joven, según los resultados de una pericia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de esa provincia.

La pericia se realizó en base a un cotejo de la sangre aportada por la mamá de la víctima con las muestras levantadas de la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, procesados con prisión preventiva por el crimen de la joven, al igual que su hijo y pareja de la víctima, Cesar Sena.

cecilia-strzyzowski.jpg Cecilia Strzyzowski.

Por su parte, la psicóloga que atendió a Cecilia hasta mayo pasado confirmó que la joven le contó haber sido víctima de un episodio de violencia de género por parte de su esposo, y le aseguró que en los conflictos de pareja estaba incluida su suegra.

Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo con la acusación, su cuerpo fue trasladado luego por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que debe determinarse aún de qué son.

Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena) y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado.