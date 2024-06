Patricia Bullrich viajará a Goya y no a Paraguay para avanzar en la búsqueda de Loan

Bullrich cambió su agenda a último momento y tiene que ver con la reunión que mantuvo este lunes con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya y ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país.

Cardoso viajó exclusivamente a la Argentina para reunirse con la funcionaria nacional por el caso Loan.

Luego de este encuentro, Bullrich entendió que por ahora no era necesario viajar a Paraguay, por lo que se trasladará hacia Goya, donde están los tribunales federales que ahora investigan la causa.

Durante la tarde, la idea de la ministra era reunirse en el país vecino con autoridades policiales locales, luego de que pudiera acceder a la causa judicial. "Es una hipótesis que el chico esté allí", aseguró la titular de la cartera de Seguridad.

Por otro lado, cabe destacar que el motivo formal del viaje de Bullrich a Paraguay tenía que ver con la asistencia de la ministra a una convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, de paso, aprovecharía el traslado para seguir de cerca la investigación.

Bullrich mantuvo informado del caso al presidente Javier Milei, quien regresa desde la República Checa, tras la gira europea que llevó a cabo.

Fuentes oficiales señalaron que Milei le pidió a su ministra que "pongan todo" para encontrar a Loan "lo antes posible".

Con relación al caso, Bullrich planteó sus cuestionamientos sobre el accionar desde la justicia provincial y ratificó que el gobierno nacional está presente, “desde el primer día”, en los operativos de búsqueda del niño de 5 años. “Cuando nos enteramos, lo primero que hicimos fue disparar el alerta Sofía, que se hace en muy pocos casos. Es un tema excepcional”, sostuvo.

“Estuvimos sin acceso a la causa, recién ayer pudimos acceder a la causa, lo que ha generado una situación muy incómoda parra quienes son expertos en este tema”, afirmó, y agregó: “El caso se manejó con demasiadas hipótesis, algo que no es muy prolijo en un caso así”.

“La justicia ha dado instrucciones contradictorias, ahora aparentemente tienen una hipótesis un poco más clara, nosotros desde el minuto uno estuvimos ahí. No comunicamos porque la comunicación es confusa, es muy difícil comunicar lo que no uno no sabe. Nosotros pedimos la federalización de la causa, encuadrada en trata de personas, que se está esperando ese paso”, amplió.