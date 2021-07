Según trascendió, el cuadro clínico del ex líder de la banda Tan Biónica evoluciona favorablemente, aunque todavía sigue en estado delicado.

De acuerdo a la información que se conoció, Chanopudo dormir bien en su primera noche en sala común y se mostró emocionado al enterarse de las muestras de afecto hacia su persona, tanto de personajes del mundo del espectáculo como de fanáticos de su música: el exterior del Sanatorio Otamendi se encuentra repleto de carteles con mensajes de aliento.

El artista recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen en medio de un confuso episodio el pasado domingo, tras haber sufrido un aparente brote psicótico: ante la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense, el artista habría intentado atacar a uno de ellos con un cuchillo, por lo que el uniformado se habría defendido con su pistola reglamentaria.

Producto del disparo del arma de fuego, Moreno Charpentier fue traslado de urgencia al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta y en donde fue intervenido. En el quirófano debieron extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas.

"Quiero decir que acá no hay nadie contra nadie. No es la mamá (de Chano) contra la Policía. ¿Cómo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor que es la gente que nos cuida? Acá sólo hay víctimas, uno es mi hijo que está luchando por su vida, la mamá de (el policía que le disparó, Facundo) Amendolara, que debe estar sufriendo como yo y todas las mamás de todos los Chanos que padecen está adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta", expresó la madre del cantante, Marina Charpentier.

En lo que respecta a la causa judicial, Amendolara fue imputado por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, agravado por su condición de efectivo de la Policía Bonaerense y el uso de arma de fuego.

"Disparó cuando no tuvo más remedio", subrayó el abogado del imputado, Fernando Soto, quien remarcó que el testimonio de la compañera de Amendolara avala el accionar del efectivo.

El fiscal de Delitos Complejos de Zárate-Campana, Martín Zocca, realizó una inspección ocular en la casa del barrio Parque Verdad de Exaltación de la Cruz y aguarda los resultados de una serie de pericias clave y también el testimonio de la madre del artista.

Las pericias balísticas y de planimetría serán determinantes para concluir la distancia que había entre el músico y el oficial.

Hasta el momento, según las primeras estimaciones, la distancia entre Chano y el policía Amendolara era de entre 3 y 5 metros, por lo que los expertos la definen como "escasa".