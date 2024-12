Choque múltiple en la Avenida General Paz: siete vehículos involucrados y 12 heridos

La calzada resbaladiza y la poca visibilidad hicieron lo suyo para que se generar esta colisión. De los 12 heridos, diez fueron atendidos en el lugar por personal del SAME y los dos restantes debieron ser llevados a los hospitales Vélez Sarsfield y Santojanni.

Este impacto múltiple, que además produjo el vuelco de algunos de los autos involucrados, incluido un camión de gran porte, sucedió pasadas las 6:30 a la altura de la calle Ángel Roffo, a 500 metros del puente de Juan B. Justo, mano al Río de la Plata.

En el lugar también trabajó personal de los Bomberos de la Ciudad, en un operativo que incluyó tareas sobre el derrame de combustibles, la desconexión de acumuladores y la estabilización del acoplado del camión.

Entre los vehículos involucrados en el choque figura un Citroën Aircross, con un hombre al volante, y un camión Ford Cargo, con un total de cinco personas a bordo (tres hombres y dos mujeres), que volcó su acoplado (trasladaba verduras y tenía enganchado un tráiler de las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires, que quedó sobre el divisor de carriles).

Embed Choque y vuelco en la Gral. Paz mano al río: un auto chocó a un camión y el trailer de este último volcó. Hay siete autos involucrados y 12 heridos. Además, hay complicaciones para circular en la zona. https://t.co/1fL8pPx3iE pic.twitter.com/YNPXlXlaRE — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 1, 2024

La Policía de la Ciudad informó que el test de alcoholemia, que estuvo a cargo de la Comisaria 10B, dio negativo.

De acuerdo con el relato del chofer del camión, el Citroen Aircross negro fue el que inició el choque. “Veníamos circulando, sentimos el golpe de costado, perdimos estabilidad y terminamos volcando”, comentó en declaraciones a TN.

El conductor del auto también dio de su versión del accidente: "Los vehículos de gran porte te absorben cuando pasan cerca; este me absorbió un poco la trompa, traté de controlar, se desestabilizó y ahí perdió el control el auto. Encima a veces uno por inercia pisa el freno y con el piso mojado es peor. Hizo un trompo y me fui contra el carro”, señaló. Y agregó: "No me lastimé, sólo me explotaron los airbags. Venía con el cinturón puesto, a menos de 80 kilómetros por hora, no sé si el camión me quiso pasar, pero venía a mayor velocidad".

"Bajaron de la caja roja unas cuatro personas de entre medio de los cajones, no venían en la cabina con cinturón. Me insultaron, les dije que fue un accidente, puede ser una imprudencia de ambos, pero no me iba a poner a discutir, al toque vino la policía, el SAME, Me dijeron si quería asistencia, pero no tenía nada más que un golpe en el brazo por el airbag”, completó.