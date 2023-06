Condenaron a 33 años de prisión al ladrón que mató al Trinche Carlovich

El tribunal integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Lorena Aronne y Pablo Pinto encontraron culpable a Maidana del crimen ocurrido de el exfutbolista, de 74 años, en el marco de un robo.

La sentencia va acorde al pedido de la fiscal Georgina Pairola, quien había solicitado una pena de 37 años de cárcel por hacer uso de "exceso de violencia" contra sus víctimas, además de considerar que el acusado "desprecia la vida" y no estaba acuciado por "miseria familiar".

En la lectura de la sentencia estuvieron presentes Bruno y María Laura, hijos del Trinche, quienes también se mostraron conformes con la sentencia. "Estamos muy agradecidos por la contención que tuvimos en estos tres años, es un fallo del que estamos de acuerdo. Pero vamos a analizar con los abogados si lo vamos a apelar o no", explicó Bruno Carlovich.

Por su parte María Laura reconoció que el homicidio de su padre se podría haber evitado ya que el delincuente contaba con antecedentes de robos violentos en la misma zona. "Una persona con antecedentes no puede estar en la calle", reclamó.

Asimismo hizo un pedido apuntado a la sociedad en general y que tiene que ver con la compra de bienes provenientes del mercado ilegal. "Colaboremos todos para que esto cambie. Si no hay comprador, no hay vendedor. No compren cosas robadas, detrás de cada robo hay un hecho violento o incluso muerte", puntualizó.

"Tuvimos un trabajo arduo que dio sus frutos porque el tribunal recogió la condena de esta persona. Se pudo comprobar la autoría del homicidio en ocasión de robo que tuvo como víctima a Carlovich y la materialidad de cómo sucedieron los hechos", señaló por su parte la fiscal Pairola, a cargo de la investigación del caso que conmocionó a toda la provincia.

trinche-futbol.jpg El Trinche Carlovich fue un destacado jugador que es el ídolo máximo de Central Córdoba de Rosario. Archivo.

Según la acusación de la Fiscalía, el asesinato del Trinche Carlovich formó parte de una seguidilla de hechos violentos muy similares que tuvo a Maidana como autor, de los cuales se tiene registro al menos desde 2015. En aquel entonces una mujer de 50 años fue atacada en Doctor Riva y Avellaneda.

Otro hecho por el cual se juzgó al acusado ocurrió en abril de 2017 cuando un hombre de 75 años que iba en bicicleta fue asaltado en Santa Fe y las vías. También se registró el episodio ocurrido el 15 de marzo de 2020; en esa ocasión fueron cuatro los asaltantes que la víctima, un joven que iba en bicicleta, alcanzó a ver en la escena del hecho ocurrido también en Santa Fe y las vías.

¿Cómo fue la muerte del Trinche?

El Trinche Carlovich fue asaltado el 6 mayo de 2020 cuando iba -como de costumbre- en su bicicleta por avenida Eva Perón, a la altura de calle Paraná, en el oeste de Rosario, mientras cruzaba las vías del ferrocarril. Según se puedo reconstruir, un hombre con el torso desnudo y una remera atada al cuello, y que también se movía en bicicleta, lo empujó a Carlovich mientras estaba en movimiento.

El exfutbolista, ídolo del equipo del Ascenso, cayó al piso y el ladrón dejó su bicicleta para robar la de la víctima. Como consecuencia de la caída, Carlovich se golpeó la cabeza contra el asfalto y sufrió un hematoma en la zona del cráneo, por lo que fue internado esa tarde en el hospital de Emergencias local.

Finalmente, falleció el 8 de mayo producto del golpe en la cabeza.

¿Quién fue el Trinche Carlovich?

Carlovich nació en Rosario el 19 de abril de 1946 y fue catalogado como una de las grandes leyendas del fútbol. Si bien no se registran recuerdos fílmicos de su juego, quienes lo vieron afirman que fue mejor que el brasileño Pelé. Hasta Diego Armando Maradona reconoció alguna vez que el Trinche fue mejor que él.

Se inició en el fútbol con la camiseta de Rosario Central, en las Inferiores y luego fue cedido a préstamo a Sporting de Bigand. Tiempo después regresó al Canalla y ahí se dio su debut en Primera: fue en 1969 en un amistoso frente a Peñarol (en Montevideo). Sin embargo, el DT Miguel Ignomiriello decidió no tenerlo en cuenta y fue nuevamente cedido a Flandria, donde estuvo cuatro meses.

En 1972 llegó a la institución que lo tuvo, tiene y tendrá como ídolo: Central Córdoba de Rosario. Ahí consiguió salir campeón y el ascenso a la Primera B en 1973. Incluso al debutar con la camiseta del elenco rosarino marcó dos goles.

En Central Córdoba tuvo cuatro etapas (1972-1973, 1978, 1980-1983 y 1986) donde jugó 236 partidos y convirtió 28 goles; en medio de sus idas y vueltas, fichó para Colón. Ese fue su paso más recordado por la Primera División (y el último), apenas disputando tres encuentros con la camiseta del Sabalero.