Constitución: hallaron a la adolescente que había desaparecido del Barrio 31

Según indicó el parte de la Policía de la Ciudad, ingresó una llamada al servicio de emergencias 911 donde un particular afirmó haber visto a la nena deambulando por ese barrio.

Efectivos de la Comisaria 1C se dirigió a la intersección de las calles Hornos y Brasil, donde se encontró con la adolescente que está ilesa y en buen estado general; no obstante fue convocada una ambulancia con personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) para que la asista, hasta el arribo del Gabinete Psicológico para darle contención.

La joven había sido vista por última vez hace 48 horas cuando salió de la Escuela de Educación Media Nro. 6 en el Polo Educativo Padre Mugica de Retiro, y debía dirigirse a su casa pero nunca llegó.

Esta mañana, Micaela, su madre, había denunciado que nadie estaba buscando a su hija y amenazó con bloquear el acceso a la Terminal de Ómnibus de Retiro (algo que ya hicieron en la tarde del miércoles), luego de que no recibiera avances en la investigación por parte de la Fiscalía.

retiro-corte-mara.jpg Los vecinos del Barrio 31 habían cortado el miércoles uno de los accesos a la estación de ómnibus de Retiro reclamando por avances en la investigación por la desaparición de la nena.

"Vamos a seguir con la marcha en Retiro. Vamos a cortar y no va a salir ni entrar ningún micro", sostuvo este mediodía ante los medios de prensa. Tras haber mantenido una reunión en el interior de la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional 4, a cargo de Carlos Vasser, la mujer aseguró que no tenía una respuesta clara y denunció que "la tierra no puede tragarse a una nena de 14 años".

"No me mostraron imágenes del barrio. La escuela de mi hija está en frente de (los Tribunales de) Comodoro Py. ¿No hay cámaras enfrente de Comodoro Py" ¿Me vas a decir que las cámaras de Comodoro Py están de adorno, que no filman", había insistido Micaela.