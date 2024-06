Córdoba: quién era la mujer que murió tras intoxicarse con éxtasis en una fiesta electrónica

La pareja de la mujer, ambos oriundos de la ciudad de Posadas, Misiones, fue quien confirmó que antes de ingresar al evento habían consumido éxtasis.

La fallecida había llegado a Córdoba desde la provincia mesopotámica junto a su novio para asistir a la fiesta electrónica que se realizó en el complejo ubicado en el barrio Talleres Oeste. Su pareja admitió que ambos consumieron una droga sintética antes de ingresar, de acuerdo a lo consignado en el diario La Voz.

La joven era amante de los viajes, también le gustaban las fiestas electrónicas y era fanática de Boca Juniors. Actualmente vivía en su ciudad natal y Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.

Embed

Ahora, la causa quedó en manos del fiscal Carlos Cornejo, quien aseguró que el fallecimiento de la mujer no cambiaría el curso de las hipótesis, ya que desde un principio se constató que la víctima se descompensó producto de la droga sintética.

“Por ahora no hay ninguna persona imputada y una parte de la causa gira a Misiones para ver de dónde se adquirió esta pastilla”, señaló Cornejo en diálogo con un medio local. “Es autoconsumo, no estaríamos en presencia de comercialización de estupefacientes en el marco de este evento. No la han adquirido en el interior del complejo”, aseguró.

Se confirmó además que durante los dos shows el servicio de asistencia sanitaria cordobés atendió a 29 personas mayores de edad, 13 mujeres y 16 hombres. A su vez, efectivos policiales incautaron sustancias ilegales como éxtasis, cocaína, marihuana, tussi, ketamina, MDMA y popper.

La sentida despedida de Hernán Cattáneo en las redes sociales

Al difundirse la noticia del deceso de la joven misionera, Hernán Cattáneo manifestó su dolor con una historia en su cuenta de Instagram. “Lamento mucho el fallecimiento de Mara. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió en letras blancas sobre fondo negro, para comunicar su pésame ante sus más de 500 mil seguidores.

image.png

Referente indiscutible de la escena electrónica en el país, Hernán Cattáneo se ha destacado principalmente en el género del Progressive House. Por su parte, desde Buenas Noches Producciones (BNP), la empresa organizadora del evento, se expresaron en su cuenta de Instagram: “Con dolor pedimos a todos, como siempre, conciencia y responsabilidad para que no vuelva a suceder”, dijeron en un mensaje que fue acompañado con el logo de luto.

Previo a las dos fiestas en las que Hernán Cattáneo hizo su presentación, desde la cuenta de Instagram del complejo Forja realizaron una publicación destacando las medidas de seguridad para acceder al local. “Está prohibido el ingreso con sustancias ilegales, no comprometas tu ingreso al show”.