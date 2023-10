Crimen de Caballito: qué dijo "El Carnicero" en el comienzo del juicio

Fernández Torres, de 57 años, quedó filmado por las cámaras de seguridad del edificio cuando bajaba el cadáver por el ascensor envuelto en un cubrecama.

"Yo sé que una vida no va a volver, lamento mucho por las hijas (de la víctima) porque yo tengo hijas. Estoy muy arrepentido por haber estado ahí, porque este hombre me engañó y yo, por querer salir adelante, me equivoqué. Iba a ser un robo", aseguró, al declarar por primera vez en la causa ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 que lo juzga por el homicidio de Roberto Fernández Montes (67).

Se trata del segundo juicio oral que se realiza por el caso, ya que en diciembre de 2017 este mismo tribunal, aunque con otros jueces, condenó a la pena máxima de prisión perpetua el exyerno de la víctima, Santiago Corona (41), que también quedó filmado manipulando el cadáver y que fue la persona a la que Fernández Torres trató este lunes de cargarle toda la responsabilidad del homicidio.

La audiencia comenzó a las 9.15 con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía le atribuye la coautoría de un "homicidio agravado por alevosía" -con pena de prisión perpetua- a Fernández Torres, que logró escapar a su país a sólo tres días del hecho y mantenerse prófugo durante cinco años con un pedido de captura de Interpol. Finalmente, el 8 de febrero de 2022 fue detenido en la ciudad paraguaya de Concepción.

Crimen de Caballito: los detalles que aportó "El Carnicero"

Si bien en un principio dudó, luego de un breve intercambio con sus defensores oficiales, Sofía Lanzilotta y Ramiro Dillón, Fernández Torres aceptó declarar por primera vez en la causa y habló durante casi una hora y media delante de los tres jueces. En su testimonio, dijo que el móvil de su participación fue económico porque "necesitaba un préstamo" de 50.000 pesos para ponerse su propia carnicería y que por ese motivo un conocido suyo que trabajaba como mecánico - y que fue un primer detenido luego liberado en esta causa-, le presentó a Corona para que le hiciera de prestamista.

Luego, explicó que una reunión que tuvo en el barrio de Once, le regaló 5.000 pesos, le dijo que no hacía préstamos pero que necesitaba su ayuda para hacer "plata fácil" entrando a robar a lo de su suegro donde, según le comentó, "había 200.000 dólares en una caja fuerte, algo que era mentira".

Además, contó que Corona le dijo que había vivido en el edificio de Caballito donde sería el robo, que le dio "el control remoto" del portón del garaje y "una llave" del palier de las escalas del edificio para que él entrara y pudiera "apretar" al empresario español cuando llegara, y que además le aseguró que las cámaras de seguridad "no andaban", dato erróneo, ya que los videos en los que quedaron filmados ambos fueron la clave de esta causa.

Al relatar lo que ocurrió aquel 21 de enero de 2017 en el edificio de la calle Aranguren 36 de Caballito, Fernández Torres dijo que entró por garaje, subió al quinto piso por las escaleras y que allí esperó la llegada del suegro de su cómplice, a quien le apoyó por la espalda un celular y le dijo: "Esto es un asalto, no le va a pasar nada, no me mire".

Si bien el plan original era maniatarlo con unos precintos plásticos, el acusado señaló que como la víctima se había "mareado" y pedido tomar "sus pastillas", él solo decidió encerrarlo en un cuartito "depósito de escobas" y le dijo que se quedara allí al menos por media hora, porque ahora iba a llegar "una persona muy mala".

crimentelam1.jpg Pedro Ramón Fernández Torres -alias "El Carnicero"- empezó a ser juzgado como coautor del crimen del empresario español. Archivo.

"El Carnicero" recordó que en ese momento le tiró el manojo de llaves por el balcón a Corona para que pudiera entrar al edificio y que, cuando su cómplice ingresó al departamento, lo cuestionó por no haber atado a su suegro y le dijo que se fuera a revisar el dormitorio de su cuñada, a ver si encontraba "joyas y dólares" debajo del colchón, mientras él iba a "abrir la caja". En ese punto de su relato, Fernández Torres contó cómo vio con sus propios ojos que Corona asesinó por la espalda y con un cuchillo de cocina al dueño de casa.

Fernández Torres recordó que, cuando le dijo "vos estás loco, yo me voy de acá", con la cuchilla en la mano, Corona le respondió como amenaza: "Vos no te vas a ningún lado. Vos estás ya acá conmigo, tengo los nombres y hasta las escuelas de tus hijas, así que no me jodas, me vas a ayudar que después yo te voy a dar la plata".

El acusado relató lo que después se vio en las cámaras: que junto a Corona bajaron el cadáver de la víctima envuelta en sábanas y un acolchado hasta el baúl del auto Suzuki Fun que usaba a la víctima y que Corona lo obligó a conducir el auto y llevarlo hasta el estacionamiento de un supermercado chino. A raíz de que el cadáver apareció luego en Cañuelas completamente carbonizado y seccionado en dos partes, a preguntas del fiscal, el acusado negó que hayan cortado alguna parte del cuerpo.

crimentelam2.jpg El empresario español Roberto Fernández Montes fue asesinado en su departamento de Caballito. Archivo.

"Eso no pasó, ni lo iba a permitir", aseguró, aunque reconoció que cuando cargó el bulto con el cuerpo, se le manchó de sangre su remera y Corona le dio para cambiarse otra de su suegro asesinado.

En otro momento de su declaración, negó haber cobrado dinero por parte de Corona y su participación en el posterior descarte del cuerpo y del auto de la víctima, que apareció incendiado en la esquina de uno de sus hogares en Esteban Echeverría. Dijo que cuando se fugó a Paraguay pasó "como si nada" la frontera en un remise y que, una vez, en 2019 estuvo a punto de entregarse.