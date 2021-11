La movilización convocada por familiares y allegados congregó a miles de personas en la Plaza San Martín al grito de "Justicia por Lucio", pero un grupo de personas se alejó y se dirigió a la comisaría donde están detenidas las acusadas del asesinato del menor.

Allí empezaron a arrojar piedras contra el frente de la dependencia policial y prendieron fuego dos patrulleros y un auto particular secuestrado.

Para enfrentar a los violentos, las autoridades debieron solicitar refuerzos de todas las seccionales de Santa Rosa, informaron desde el medio local La Arena.

El jefe del Grupo Especial, Guillermo Torres, denunció que "los vándalos aprovecharon para producir saqueos y desmanes en todos lados".

"La gente se está manifestando en todas partes. El reclamo es genuino pero tenemos que darle prioridad a la protección de todas las personas, incluidas la de las detenidas que se encuentran en un lugar público que está al servicio de la ciudadanía. Las tenemos que poner a disposición de la Justicia y garantizar su seguridad", agregó.

La Pampa marcha 2.JPG Crimen de Lucio Dupuy: la marcha para pedir Justicia acabó con incidente

Por su parte, desde la familia de Lucio Dupuy se desprendieron de los actos violentos y destrozos que estaban ocurriendo en la dependencia policial.

"La marcha oficial se convocó en la plaza y fue pacífica", indicaron.

En tanto el padre de Lucio Dupuy, le pidió perdón a su hijo “por no poder hacer nada” para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene “preso” de su “infancia e inocencia”.

"Perdóname hijo, no llegué a tiempo (") Te amo. Perdoname por no poder hacer nada”, escribió Christian Dupuy, en una publicación realizada en su perfil de la red social Facebook.

Por su parte Ramón Dupuy, abuelo de niño aseguró a la prensa que lo que sucedió “no tiene explicación” para la familia y afirmó que había realizado varias exposiciones en la justicia contra la madre de la víctima.

"Hicimos exposiciones, pero nunca fuimos escuchados. Ella se junta con una mujer y ahí empieza todo el calvario. Cuando ella se deshizo del nene se lo dio a mi hijo mayor. Una vez me dijo ´antes de dártelo a vos, lo mató´, y lo mató”, manifestó.

El hombre explicó que la mujer, tras separarse del padre de Lucio, se fue a vivir a General Pico, en La Pampa, junto a su pareja, por lo que dejó el cuidado del menor a un tío, de nombre Maximiliano.

"Yo le rogaba que me lo dejara para criarlo. Venía golpeado. Una vez vino con un chichón en la cabeza enorme que nos dijo que justo se había caído en la terminal, pero eran de tres o cuatro días atrás”, recordó el hombre.

Y añadió: “Hablé con un abogado, con un juez, les pedí que no me lo saquen, porque ese nene termina mal, muerto o vendiendo cosas en la calle, y me lo trajeron muerto".