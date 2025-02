Crimen de una nena en La Plata: el desgarrador testimonio del papá de Kim Gómez

“Nos destrozaron, nos hicieron mierda. La tengo a la mamá de mi nena muriéndose. ¿Les parece justo? ¿Cómo se pueden meter con una criatura?”, declaró Marcos Gómez, el papá de la víctima fatal, segundos antes de que los restos de la criatura fueran trasladados al cementerio local.

El hombre contó que Héctor, el padre del delincuente de 17 años a quien la Justicia le dio prisión preventiva por el homicidio de Kim, se había comunicado con él. “Me quiso pedir disculpas y le quiero dar la oportunidad de que me mire a la cara y me lo diga de frente”, detalló. Luego, le respondió: “Tu hijo me la mató. Vení a enfrentar mi dolor. Andá al cementerio a despedir a mi hija. Le gustan los capibaras, llevale uno”. Y cerró: “Trato de ser fuerte, pero en este momento se me parte el alma, estoy destrozado”.

Poco después de las 11, los familiares de la niña se acercaron para despedirla antes de que sea trasladada al cementerio local. “Las leyes protegen a quienes hacen las cosas mal”, se lamentaba el abuelo de Kim antes de fundirse en un conmover abrazo con Marcos, su hijo y padre de la niña asesinada. “Somos presas de esos lobos rapaces que te quitan la vida, la familia. Arruinaron a todos. Era una nena, nuestra princesa”, agregó el hombre, ya sin poder contener el llanto.

Desde este miércoles por la tarde, familiares y vecinos comenzaron a acudir al velatorio en calle 57, entre 5 y 6, para brindar la última despedida a la chico. El sepelio, que se realizó a dos cuadras de la sede de la gobernación, se extendió hasta este jueves al mediodía para que luego, tras una ceremonia íntima entre los amigos y seres queridos de Kim, el cortejo fúnebre se dirigiera hasta el cementerio municipal donde finalmente descansarán los restos de la menor.

Cómo fue el brutal crimen de Kim Gómez

El homicidio de la niña generó conmoción en toda la sociedad argentina, al punto que en La Plata hubo un masivo reclamo por más medidas de seguridad. El crimen ocurrió este martes, poco después de las 20. Dos delincuentes, de 14 y 17 años respectivamente, robaron un auto que estaba estacionado frente a un supermercado de esa ciudad bonaerense, en el barrio Altos de San Lorenzo. Dentro del rodado estaba Kim esperando por su mamá. Los ladrones emprendieron la huida y, por motivo de investigación, la niña quedó colgada del vehículo y falleció unas cuadras más adelante producto de múltiples traumatismos.

“Ambos sospechosos están privados de la libertad. El de 17 está detenido (hace menos de un mes había sido demorado por un robo similar) y sobre el de 14 se ordenó una medida de seguridad. El viernes próximo se realizará una audiencia donde la fiscal [Carmen] Ibarra le pedirá enfáticamente a la jueza de Garantías del Joven, María José Lescano, que interviene en la causa, que ambos continúen privados de la libertad”, dijeron fuentes cercanas a la representante del Ministerio Público citadas por La Nación.

Crimen La Plata Kim Gómez.jpg Kim Gómez, de apenas siete años, fue asesinada este martes durante un robo en La Plata.

Transcurridas unas pocas horas desde el crimen, habló el padre de uno de los delincuentes detenidos y sostuvo que su hijo “es una mierda de persona”. Se trata de Héctor, quien afirmó que el menor “se tiene pudrir en la cárcel” y le pidió perdón a la familia de la víctima. A última hora del miércoles se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de la niña.

Los peritos indicaron que Gómez falleció como consecuencia de las lesiones sufridas por el arrastre en el auto que robaron los ladrones y que se extendió a lo largo de 15 cuadras. Se concluyó que Kim tuvo un shock hipovolémico por los graves golpes recibidos.