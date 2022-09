Declaró el hermano de Pachelo: "Para mí Nicolás es un asesino"

"Nicolás Pachelo es un psicópata total, un enfermo mental, malo y un asesino. No me cabe ni una duda", expresó Francisco Pancho Pachelo en una de las frases más comprometedoras que dijo contra su hermano ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro.

Francisco, hermano de Nicolás fruto de la relación entre Roberto Pachelo y Jacqueline Barbará, se sentó a declarar minutos antes de las 13 como el primero de los dos testigos convocados por la fiscalía para esta 22da. jornada del debate, que se realizaba pese al feriado nacional decretado por el atentado sufrido anoche por la tarde por la vicepresidenta Cristina Fernández.

Desde sus primeras palabras, el hombre cargó contra el principal imputado del crimen de María Marta y recordó que cuando él tenía cuatro años, Nicolás intentó prenderle fuego un colchón que estaba junto a la cuna.

"Desgraciadamente me tocó ser su hermano. Viví con él no todos los días de mi vida, pero fines de semana durante mucho tiempo. El vínculo es malo porque es un enfermo", aseguró Francisco.

Luego, hizo referencia directa a la muerte de su padre Roberto, ocurrida en enero de 1996 y cuya causa quedó caratulada como suicido.

"Sé que es un asesino porque mató a mi padre. No me cabe ninguna duda de que mató a Roberto Pachelo. Lo mató a mi padre por plata y por resentimiento", afirmó el testigo y descartó la posibilidad del suicidio.

Nicolás Pachelo Nicolás Pachelo fue señalado por su hermano Pancho quien lo tildó de asesino. Archivo.

Consultado por el fiscal Andrés Quintana sobre si Pachelo asistió al velatorio de su padre, Francisco señaló que no porque "mientras lo velábamos, Nicolás estaba robando en la oficina de Pilar", propiedad de su familia.

"No podría asegurar si Nicolás tenía un arma. Yo sí, porque le tenía miedo a mi hermano. Cuando fue preso me desarmé", dijo en otro momento en su declaración que duró cerca una hora.

El tema de las armas dio lugar a la mención de Mario Rivero, el casero de la cantera propiedad de la familia Pachelo.

Francisco Pachelo contó que Rivero le mencionó en una oportunidad que acompañó a su hermano Nicolás a comprar municiones presuntamente para un revólver calibre .32 largo, el mismo tipo de arma utilizado para asesinar a María Marta García Belsunce el 27 de octubre de 2002.

"La cantera estaba cerrada, no recuerdo la fecha, pero fue después de la muerte de María Marta. Yo llegué y Mario, que no recuerdo su apellido, que era el casero, me dijo ´viste la vieja que mataron en Carmel, la de Belsunce, la mató Nicolás´. Ahí paré las orejas, no me pareció tan extraño. Le pregunté por qué, y me dijo que (Nicolás) fue a la cantera una semana antes de la muerte, le pidió que lo acompañe a comprar municiones para ´una pistola hermosa´", recordó el testigo.

Luego de eso, el fiscal Quintana nombró en una pregunta el apellido de Rivero, que el testigo no recordaba, por lo que generó una breve discusión con el abogado defensor de Pachelo, Marcelo Rodríguez Jordán, quien calificó de "miserable" al representante del Ministerio Público por introducir esa información sobre la identidad.

El juez Ecke, presidente del tribunal, le llamó la atención a Rodríguez Jordan y le advirtió que no toleraría otra expresión similar hacia la parte acusadora.

Pasado el momento de tensión, Francisco Pachelo retomó su testimonio respecto a la muerte de García Belsunce y expresó: "Después pensé" ¿Y si la mató también" No creo que haya ido a matarla, sino que se la cruzó cuando fue a robarle, porque él robaba".

Además, recordó que al casero le dijo que Nicolás "tenía un revólver calibre .32 y que se la iba regalar después", aunque reiteró no poder recordar "haberlo visto con armas" a su hermano.

Antes de finalizar el testimonio, se escuchó que Pachelo quería un careo con su hermano pero el abogado Rodríguez Jordan se lo negó.

El hermano menor de Pachelo fue convocado luego de que un hermano de García Belsunce, John Hurtig, y Michael Taylor, ahijado del viudo Carlos Carrascosa, contaran en el juicio que se reunieron con él y les dijo que Nicolás era el asesino de María Marta.