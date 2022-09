Declaró el presunto parricida Martín del Río y apuntó contra su hermano

“Mi hermano me dejó tirado económicamente... Un día después de haber enterrado a nuestros padres ya me estaba preguntando por los negocios pendientes de mi padre”, se despachó ante el juez de Garantías Ricardo Costa. Y siguió: “Mi hermano dice que le debo 110 mil dólares, qué muestre los papeles entonces”.

Luego, intentó justificar por qué el día de los homicidios su teléfono no tuvo movimiento: “Entre las 17 y las 19, el teléfono se me tildó intentando entrar a Mercado libre. Se me trabó la huella”.

“Todos los que vienen a reconocerme es porque me odian”, dijo el sospechoso de matar a sus padres sobre quienes declararon en la causa y lo identificaron como el hombre que salió de la casa de las víctimas el día del crimen.

Y cuando le preguntaron sobre el 24 de agosto pasado de la bolsa de tela con la que salió del edificio de Colegiales con algo en el interior, pero cuando volvió estaba vacía (se sospechan que llevaba en DVR de las cámaras de seguridad de sus padres y fue a descartarlo), Del Río hijo detalló: “Estaba sacando la basura, pero usé bolsa de tela, además, tenía comida que había comprado y me sobró; y se la llevaba a una familia de indigentes, aunque no los encontré. Así que tiré todo, la basura y la comida, y volví con la bolsa de tela vacía”.

Mónica Chirivín, abogada de Del Río había, hablado esta mañana con los medios. Contó que su cliente les explicó a los fiscales que el 24 de agosto pasado “todo el tiempo estuvo en Capital, y se puede probar con cámaras dónde y con quién estuvo”.

Y continuó: “Fue más específico: ‘A tal hora en tal lugar, a tal hora con tal persona, el teléfono estuvo inactivo por esto y aquello. Todo lo que tenía que hablar lo respondió. Ejerció su derecho de defensa”.

La abogada también se quejó: “La fiscalía no puede girar la parte científica hacia su hipótesis, por ejemplo, la data de la muerte. Se pidió que se separe a la Policía Científica porque no podemos equivocarnos en la data de muerte tres veces”.

Chirivin también dijo que su cliente está “mal”. “Está con un brote, es diabético e hipertenso, y el juez pidió un examen de sanidad”.

Esta es, en total, la quinta vez que el más chico de los Del Río habla en el expediente. Antes de ser detenido, había declarado tres veces como testigo. A eso hay que sumarle la primera indagatoria como acusado.

A pesar de lo que declaró este jueves, Del Río está sumamente complicado en el expediente. Hay en su contra una serie importante de pruebas contra el imputado que van desde testimonios hasta cámaras de seguridad y análisis de su celular.