Denegaron la excarcelación del padre Julio César Grassi

El solicitante, que se representó a sí mismo en la audiencia, escuchaba de manera remota desde la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana. Al término de la audiencia, el abogado Juan Pablo Gallego expresó: “Es importante que estas audiencias se puedan ver, porque hoy se demostró que se complicó solo”. “Vimos a un monstruo que redobló su agresividad. Hoy dio una clase de pedofilia”, manifestó.

“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces al empezar la audiencia a las 11 de la mañana en la sede judicial de Morón. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”.

Para fundamentar su petición, Grassi citó casos concretos de orden internacional donde hubo presos por “error judicial que pueden llevar a una persona a la cárcel”. También dijo que el informe psicológico que se le realizó en este incidente “no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos -de abuso- están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores. No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado”.

Grassi expresó que en libertad condicional trabajaría en temas pastorales ligados a personas detenidas. También el solicitante debe proponer un domicilio para demostrar “arraigo”, que para el cura estaría fijado en una quinta de José C. Paz perteneciente a un militar allegado a su hermano.

“Estoy preparando un proyecto de vida distinto”, dijo el cura al hablar de sus actividades ante una eventual salida. Después de escuchar todas las posturas, la jueza Maldonado cerró la audiencia y convocó a las partes para las 13.30 para dar el veredicto denegatorio. Los fundamentos jurídicos serán brindados el 2 de septiembre, y se espera que Grassi vuelva a insistir con un recurso de apelación.

El padre Grassi fue condenado en 2009 por hechos ocurridos en 1996, cuando dirigía la “Fundación Felices Los Niños”, ubicada en la localidad bonaerense de William Morris, partido de Hurlingham. Los casos se dieron a conocer seis años después, a raíz de una revelación de Telenoche Investiga. El cura nunca admitió su culpabilidad y no solo negó los hechos, sino que cuestionó a las víctimas que lo habían denunciado.

Cuando se dieron a conocer los hechos, en 2002, Grassi fue detenido menos de un mes, entre octubre y noviembre de ese año. Luego quedó en libertad y estuvo en prisión domiciliaria recién entre marzo y mayo del 2012, cuando fue condenado a 15 años de prisión. Finalmente, fue detenido el 23 de septiembre del 2013 y continúa en prisión desde entonces en el penal bonaerense de Campana.