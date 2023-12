Denuncian que un chico fue abusado por sus compañeros en un viaje de estudio

Los denunciados ante el Juzgado Penal Juvenil de Dolores son dos menores de 15 y 16 años, y los hechos ocurrieron durante un viaje organizado por la Orquesta Escuela de Chascomús (OECh) a la localidad de Posadas, Misiones, a comienzos de septiembre.

Asimismo, un mes después, los mismos adolescentes señalados en la denuncia de abuso sexual, golpearon al menor provocándole lesiones y un traumatismo de cráneo que dejó a la víctima sangrando en el suelo del aula principal de la institución, ante varios testigos. De acuerdo a los voceros, esa golpiza fue filmada y las imágenes luego viralizadas por una alumna.

El padre del niño agredido aseguró que “toda esa evidencia, incluyendo el video, declaraciones y fotografías de las lesiones” están en manos de la jueza de Garantías del Departamento Judicial Dolores, María Fernanda Hachmann, quien lleva el caso bajo la caratula de “abuso sexual” y “lesiones”. Desde el tribunal se impusieron medidas cautelares, como la restricción perimetral y prohibición de contacto de los adolescentes acusados con la víctima.

La Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires tomó conocimiento del caso y definió líneas de acción. Fuentes oficiales dijeron a DIB que “se recibió a la familia de la víctima y se inició una investigación interna para determinar responsabilidades, además de instrumentar acciones de convivencia”.

La familia del niño explicó a los medios locales que pese a haber intentado reunirse con las autoridades comunales “nadie” los recibió y que en la Orquesta Escuela les respondieron que no era posible “discontinuar la asistencia de los abusadores”.

“Mi hijo no asiste más a la Orquesta Escuela de Chascomús, dado que fueron negligentes al no coordinar correctamente el cronograma necesario para que la víctima no se cruce con los abusadores”, determinó el padre del menor.