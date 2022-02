Detenido por el crimen de la brasileña se declaró culpable

"Yo me declaro culpable por la muerte de Eduarda Santos de Almeida. Soy el responsable", dijo este viernes el acusado Fernando Alves Ferreira, de 27 años, también de nacionalidad brasileña, ante el juez de Garantías Sergio Pichetto, y los fiscales Gerardo Miranda y Martín Lozada, mientras se desarrollaba la audiencia donde se expusieron las pruebas en su contra y donde se le dictó la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

Alves Ferreira, quien terminó imputado de los delitos de "femicidio y homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con un arma de fuego", dijo que lo hizo "para proteger" su seguridad y la de los hijos mellizos que tuvo con la víctima, a quien vinculó con el narcotráfico.

"Cuestiones de narcos y todo lo que saben ustedes y Eduarda estaba involucrada en eso", dijo.

El acusado brasileño afirmó que no planeó el crimen, pero que él "estaba en peligro" y agregó: "Perdón, pero mi vida viene primero que la de los demás".

Sobre el final de su exposición, señaló: "Me arrepiento de haber asesinado a alguien, claro que sí", luego dijo que no recordaba bien el momento del crimen y concluyó: "No sé si me van a dar una cadena perpetua, pero en realidad no me importa".

La confesión se dio sobre el final de la audiencia imputativa, en la cuarta oportunidad en la que el acusado pidió la palabra, y mientras se dirimía la existencia del riesgo de fuga.

"Yo no quiero defensa. Quiero declarar solo", le dijo al juez, antes de iniciar su autoincriminación.

El crimen de Santos fue descubierto el miércoles alrededor de las 9.20, en un sendero del acceso al mirador del Lago Escondido de Circuito Chico, a pocos metros de la ruta provincial 77 y en cercanías del turístico Puerto Pañuelo, frente al reconocido hotel barilochense Llao Llao.