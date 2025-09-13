Detuvieron en Rosario a un narcotraficante por el que ofrecían $50 millones de recompensa

La detención de Bilbao, por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos, se produjo en una vivienda ubicada en la calle Colón al 1200, en el centro rosarino. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe y personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía.

Según la información oficial, al momento del allanamiento, el prófugo intentó esconderse en un espacio reducido dentro del domicilio, pero fue rápidamente reducido por las fuerzas de seguridad. La captura fue el resultado de una minuciosa investigación llevada a cabo a partir de una causa del Juzgado Federal N.º 3 de PROCUNAR.

De acuerdo con la investigación federal, Waldo Bilbao era un eslabón clave en una organización criminal liderada por su hermano, Brian Bilbao, quien continúa prófugo. Se le atribuye la responsabilidad de manejar y lavar el dinero proveniente del narcotráfico a través de diversas actividades.

waldobilbao Waldo Bilbao formaba parte de una lista de delincuentes con pedido de captura de alto perfil.

El sistema de recompensas implementado por el gobierno santafesino busca incentivar la colaboración ciudadana en la captura de prófugos de alto perfil. “Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, tras remarcar que el programa garantiza el anonimato de los informantes.

“No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración”, comentaron fuentes del Ejecutivo provincial, al difundirse la lista de prófugos.

Santa Fe: quiénes son los prófugos más buscados

-Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita: $60.000.000.

-Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $40.000.000.

-Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $35.000.000.

-Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita: $30.000.000.

-Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio: $25.000.000.

-Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio: $30.000.000.

-Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas: $25.000.000.

-Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.

-Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.