Milei se va a Rosario a festejar su cumpleaños y deja solo a Santilli en la provincia de Buenos Aires

El mandatario dejará el cierre de campaña en manos de Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Provincia.

La decisión llega tras la accidentada y errática campaña dispuesta por el aparato libertario, que incluyó la escandalosa renuncia de José Luis Espert y diversas caravanas partidarias que no tuvieron buena recepción en la población bonaerense.

Desde Casa Rosada también argumentaron que responde a dos factores: el desgaste físico del presidente tras semanas de recorridas y la necesidad de reorientar la campaña hacia Córdoba y Rosario, distritos donde el oficialismo busca consolidar su caudal electoral.

El equipo de campaña libertario definió que Milei concentre sus últimas apariciones en Córdoba, segundo distrito electoral del país, y en Rosario, ciudad clave de Santa Fe. Allí se prevén actos masivos que funcionarán como vitrinas nacionales y que, según los estrategas, permitirán reforzar la narrativa de un liderazgo con proyección federal.

En paralelo, Santilli encabezará actividades en el Conurbano y en el interior bonaerense, con el objetivo de contener el voto libertario y evitar fugas hacia otras fuerzas opositoras.

El cronograma de Diego Santilli comienza el miércoles con visitas a Merlo, San Martín y Vicente López, ubicados en la primera sección. El jueves se trasladará a Junín, en la cuarta sección, y luego a Zárate y Campana en la primera sección, acompañado por su equipo de campaña y referentes como Cristian Ritondo.

Además, el jueves Santilli participará junto al presidente en el cierre nacional en Rosario, donde solo asistirá un representante por distrito.

Los cálculos internos de La Libertad Avanza apuntan a que se perdieron cerca de 2 millones de votos entre las elecciones presidenciales de 2023 y las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado.