Martín Menem e Iván Noble protagonizaron una charla distendida que se volvió viral

La imagen, compartida por el usuario “Neuroblues” en la red X, muestra a Noble gesticulando con las manos como si tocara una guitarra, mientras Menem lo observa con atención y una sonrisa. “En el lobby del hotel de mi congreso se saludan afectuosamente”, escribió quien publicó la foto, que pronto se volvió viral.

Menem, que se encontraba en la ciudad donde días atrás se hospedó el presidente Javier Milei para el cierre de campaña de La Libertad Avanza, lucía una remera de Alice Cooper, ícono del heavy metal.

Por su parte, Noble estaba en Rosario para presentar su nueva novela, El doctor Álvarez contra los All Blacks, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se realiza en el Centro Cultural Fontanarrosa.

El encuentro, improbable por procedencia y estilos, unió por unos minutos al dirigente libertario y al exlíder de Los Caballeros de la Quema, en una escena donde la política y el rock parecieron hablar el mismo idioma.