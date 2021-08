Detuvieron a un piloto de TC Pista acusado de robo pero él lo niega

Fue allí que las autoridades descubrieron que el Juzgado número 2 de Esteban Echeverría había solicitado su detención el pasado 6 de junio de 2019, en el marco de un "robo agravado por empleo de arma de fuego".

Luego de la intervención de la Policía en la localidad de Abasto, el corredor fue derivado a la comisaría séptima, donde se le notificó al magistrado interviniente. De acuerdo a los voceros, el expediente se encuentra en el Tribunal número 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, desde donde se informó que De Bonis se encuentra a la espera del juicio oral y público. En este contexto, se informó que deberá presentarse en sede judicial la próxima semana para comparecer en la causa.

Ramiro-DeBonis-02.jpg El piloto Ramiro De Bonis fuer demorado por la Policía. Está a la espera de juicio oral por un robo.

De Bonis también estuvo implicado en un asalto junto a Matías Aquino (su hermano por parte de madre) ocurrido en el country Saint Thomas, de la localidad de Canning.

En el citado country, los hermanos alquilan una casa desde 2017 y -según fuentes de la investigación- en marzo de 2019 habrían facilitado el ingreso de unos amigos; los sujetos se habrían bajado en la zona de canchas y luego de un raid delictivo salieron del predio en el vehículo de los inquilinos.

Cuando la dueña del lote 404 regresó de un viaje se encontró con su caja de seguridad violada y denunció el faltante de 6.000 dólares, 55.000 pesos, 800 euros, joyas y dos relojes de primera marca.

Ramiro-DeBonis-03.jpg De Bonis tiene buenos antecedentes en el karting, donde fue varias veces campeón. Archivo.

"Estoy en mi mejor momento"

Horas más tarde de la visita a la comisaría, el propio Ramiro De Bonis usó sus redes sociales para aclarar su situación. A través de una storie de Instagram expresó que "la verdad es todo erróneo, no entiendo cómo todavía la gente sigue hablando de esta situación".

"Yo estoy enfocado 100% en el trabajo, vivo del automovilismo, vivo de la compra y venta de autos, estoy enfocado en la situación deportiva que estoy viviendo, la verdad es que estoy en mi mejor momento", aseguró el corredor que se desempeña en el concesionario VIP Motors de Wilde.

"Quería mandarles un saludo a toda la gente que me siguen, que me apoya, que se queden tranquilos que estoy en casa y más firme que nunca", finalizó.

Resulta extraño cómo la Justicia no había hasta el momento no había podido dar son su paradero cuando se trata de una personalidad no sólo activa en redes sociales sino también con exposición pública los fines de semana de carrera.