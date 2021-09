Diego Lagomarsino: "No van a encontrar nada en mi teléfono"

"La verdad, lo que pasó hoy (por ayer) era cantado que iba a ocurrir. Yo no me niego a que vean mi celular. De hecho, yo a ese celular lo entregué en noviembre 2017, dos años y medio después de la muerte de Alberto. Entregué mi celular y su código de acceso. Yo lo que pido es que se cumpla con el el artículo 254 del Código Procesal Penal, que dice que ante un allanamiento, el juez es el que debe decidir qué información se perita y qué no, simplemente eso", señaló Lagomarsino a través de Twitter Spaces.

Diego Lagomarsino Diego Lagomarsino dijo que en sus dispositivos hay "comunicaciones" con sus abogados que son confidenciales. Archivo. TELAM

El perito, que era empleado de Nisman y fue quien le prestó el arma de donde salió el disparo que terminó con su vida, había presentado un recurso ante la Corte Suprema para impedir que el fiscal Eduardo Taiano pudiera analizar sus aparatos electrónicos, como lo había autorizado Ercolini.

"El celular es comprado en 2016, me lo trajo mi mujer de Chile. O sea, cuando vayan a buscar algo de esa época, no van a encontrar nada porque es un teléfono nuevo, lo compré después de que me secuestraran el que tenía antes. Ese era el original, el que yo tenía, con el que chateaba y todo con él", explicó.

“La Gendarmería puso que fue un homicidio por una mancha de sangre que estaba arriba de la mesada", opinó y consideró que esa no es prueba suficiente para determinar que se haya tratado de un asesinato, por lo que opinó que los gendarmes que firmaron esa acta "van a ir presos y lo saben".

"Es muy importante ir a las pericias, porque son las que nos dicen qué fue lo que pasó. Yo garantizo qué fue lo que pasó hasta las 20.30 del sábado, lo que pasó después lo tienen que decir los peritos. Yo garantizo lo que pasó hasta las 20.30, lo juro por mis dos hijos y lo voy a jurar siempre, hasta que un día estemos todos muertos y Dios diga 'Diego tenía razón', pero para ese momento ya va a ser tarde", puntualizó.

¿Por qué se negaba al peritaje de sus equipos?

Mientras tanto, esta mañana Lagomarsino volvió a dar una entrevista -esta vez a Radio Colonia- en la que aclaró que "el 19 de enero de 2015 declaré de manera testimonial y me pidieron si podía entregar mi teléfono, que lo hice. Ese teléfono se peritó. El teléfono en cuestión ahora es el que me secuestran en noviembre de 2017 que lo había comprado en 2016 y no tenía nada que ver con el momento en que ocurrió el incidente".

Advirtió que en los dispositivos electrónicos que serán peritados hay "comunicaciones" con sus abogados y remarcó que acceder a esos intercambio violaría la confidencialidad entre los letrados y el cliente: "Eso es 100% confidencial. El fiscal es una de las partes: que una de la partes vea comunicaciones entre los abogados y el defendido es gravísimo. Es gravísima la situación".

"Creo que el consejo nacional de abogados debería salir a hablar", agregó. "Se hizo un montón de laburo, se peritaron computadoras, teléfonos. Lo que es falso es salir a decir que recién ahora después de casi siete años se peritan los teléfonos. Eso no sólo es falso, sino mala leche", indicó Lagomarsino.