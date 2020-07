El hecho ocurrió el jueves en uno de los calabozos de la comisaría 1era. de Chascomús, cuando Raúl Dávila, quemó el colchón a modo de protesta y las llamas se extendieron, padeciendo quemaduras en el 60 por ciento de su superficie corporal y luego de agonizar durante un día, en la noche del viernes se produjo su deceso.

De acuerdo a lo consignado por la agencia InfoGei, "el siniestro se produjo a cuando se prendió fuego un colchón y otras prendas en el sector de los calabozos, alcanzando las llamas al joven. Tras ser sofocado el incendio por los propios efectivos, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal de Chascomús".

Allí, Dávila recibió las primeras curaciones, pero quedando internado en la sala de terapia intensiva en coma inducido, a raíz de que las quemaduras habrían afectado a más del 60% de su cuerpo, además de complicaciones respiratorias por la inhalación de humo. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció y ahora se aguarda el resultado de la autopsia al cuerpo.

El fiscal Jonathan Roberto, titular de la UFI 10 Descentralizada de Chascomús, estuvo presente en el lugar de los hechos, tomando declaración al personal policial y los bomberos voluntarios que participaron del posterior procedimiento. Por el momento, el caso fue caratulado como "averiguación de ilícito", debido a las sospechas que existen sobre como ocurrió este trágico hecho y entre otros elementos a dilucidar está que el colchón no haya sido ignífugo, tal como lo disponen las normas vigentes.

Raúl Dávila de 22 años, había estado detenido en la comisaría 1era. de Chascomús desde el pasado 27 de junio, luego de una discusión con el padre de su novia y al ofrecer resistencia al accionar policial, que fue convocado ante el incidente. Tras el paso de los días, al tratarse de un delito menor y excarcelable, aceptó su culpabilidad y acordó con la Fiscalía su condena a tres meses de prisión en suspenso. No obstante, ese juicio abreviado fue rechazado e inclusive, le dictaron la prisión preventiva.

Al ser notificado de esta situación, el joven habría protagonizado esta protesta, en la que le atribuyen haber quemado el colchón del calabozo y de esta manera, sufrió las quemaduras que terminaron siendo mortales. Tras conocerse su fallecimiento, el fiscal Robert citará a declarar a los otros detenidos, frente a la sospecha de la inacción de los efectivos policiales, además de solicitar otra serie de medidas en la causa en la que interviene el Juzgado de Garantías Nro. 5 de Dolores, a cargo de Christian Gasquet.

"Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante, la situación no sólo no se modifica sino que se agrava", denunció la Comisión Provincial de la Memoria.

