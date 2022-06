El abogado de los agresores de Tiziano Gravier puso en duda la operación

Pese a que ya fue dado de alta y los agresores están detenidos, el letrado que los representa cuestionó la veracidad del trabajo médico: "Lo que no tengo es el informe médico de la supuesta operación en Buenos Aires. Yo vi fotos después de la operación, que son muy llamativas", sostuvo Bedouret.

En ese sentido, manifestó que en la imagen que posteó Valeria Mazza en sus redes sociales no corresponden al estado de salud de una persona que acababa de ser operado: "La victima está sentada en una cama, semidesnudo, no tenía ninguna marca en el cuerpo, ni ninguna cicatriz de cirugía y tampoco estaba vendado”.

“Yo quiero el informe médico para ver qué cirugía se hizo. ¿Había realmente una fractura? No lo sé", expresó el abogado.

Sumado a la acusación contra el joven, Bedouret también denunció que el fiscal de la causa fue apretado: "En cualquier causa que se decide la prisión preventiva y se toma la declaración a los imputados eso ocurre mucho tiempo después".

"Ahora ocurrió al cuarto día de que había ocurrido el hecho. No puede ser que el fiscal esté sometido a 90 llamadas de funcionarios públicos, judiciales algunos, ejecutivos de Buenos Aires y Santa Fe", indicó fastidioso.

valeria mazza.jpg El abogado de los agresores puso en duda la operación a Tiziano Gravier. Captura.

"Vamos a apelar y algunas cosas más que no las puedo adelantar. Lo que sí es cierto es que es ilegítima la resolución del juez. El juez empieza diciendo que esto no es grave, sino que es 'muy grave'. Acá no hay ningún homicidio, no hay ningún arma de fuego, no hay arma blanca. Hay una pelea, se pelean los chicos como pasa 700 veces viernes y sábado a la noche en la ciudad de Rosario. Acá matan a dos personas por día ¿Salen a buscar a los responsables? Tienen los medios cuando es una causa mediatizada contra dos indefensos", finalizó.

Ambos acusados de la golpiza contra Tiziano Gravier están detenidos; los jóvenes deberán cumplir 90 días de prisión preventiva. La madre de uno de ellos sostuvo que fue Gravier quien comenzó la discusión minutos antes y que, aunque deben hacerse responsable por el ataque, no merecen este tipo de trato.