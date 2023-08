“Yo soy docente de nivel secundario. Más allá que Morena iba al nivel primario, quiero compartirles algo que me pasó ni bien me enteré de lo que sucedió. Cuando me cuentan de que hubo un asalto que terminó con la vida de una nena de la escuela, entre en shock”, expresó el joven en un video.

Naso recordó una charla que tuvo con Morena, seguidora de los videos del docente: “Había empezado a hablar con ella. Me decía que le gustaban mis videos, que le faltaba poco para entrar a la secundaria, que quería que yo fuese su profesor”, contó.

Y agregó: “Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque dos malandras le arrebataron la vida, le quitaron la posibilidad de vivir. No va a poder disfrutar de mis clases. No va a poder disfrutarme como profe, no va a poder reírse porque lo que veía en TikTok le gustaba”.

“Lo digo como profesor, como vecino de Villa Diamante y como ciudadano. Basta de esto, no es vida”, finalizó el joven.

El desgarrador recuerdo del hermano de Morena: "Ella era mi vida"

El hermano de Morena Dominguez, la menor asesinada durante un robo en Lanús, expresó el dolor por su pérdida y sostuvo que conoce del barrio a dos de los delincuentes.

“Ella era mi vida, los mataría porque me sacaron a mi hermana”, manifestó Bruno acerca de cómo era su relación con Morena y sostuvo: "Extraño todo de ella".

Acerca de los ladrones que están detenidos por el crimen, el adolescente de 17 años añadió un dato revelador: “A dos de los delincuentes los conocía, eran del barrio”.

Este relato se relaciona a lo que muchos vecinos del barrio Villa Diamante acerca de que la banda "se apropió" del lugar y que conocen "hasta el ruido del motor de la moto".

“Era una chica muy buena, un pan de Dios. Yo estoy muy mal, todavía no comí, no dormí pensando que no tengo más a mi hermana”, se lamentó Bruno.

En diálogo con Nosotros a la Mañana el joven explicó cómo es la situación familiar y responsabilizó a su mamá al sostener que todo cambió cuando Morena se fue a vivir con ella. “Si hubiese estado acá, con mi papá, estaría viva todavía”, enfatizó.