El emotivo mensaje de la hermana de la argentina hallada muerta en México

El cuerpo de la joven de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen Patagones, fue encontrado por su hermana Candela, con quien compartía el lugar en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo, desde septiembre del año pasado.

El entorno de la modelo apuntó contra su exnovio al señalar que "fue a visitarla para pasar las Fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas".

agostina-jalabert-20230228-1518203.jpg

De acuerdo al relato de Candela, esa mañana llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente. La joven de 21 años abrió la puerta con un código, pero no pudo acceder, por lo que empezó a golpear y a tocar el timbre, mientras llamaba a su mamá para comunicarle la situación.

Asimismo, el guardia de seguridad del condominio le había advertido que las multarían debido a que esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.

Si bien la escena donde fue encontrada es compatible con un suicidio (la modelo estaba sentada en el baño y atada con un cinturón al toallero de mano), su familia reclamó a la Cancillería ayuda para que las autoridades mexicanas investiguen el caso como presunto femicidio.

"Eras mucho para esta vida"

"Dicen que las almas perduran y yo no tengo dudas que la tuya va a estar siempre conmigo, porque a donde sea que vaya siempre va a haber un pedacito tuyo en mi", inicia el texto que Candela le dedicó en Instagram a su hermana Agostina junto a una foto abrazadas en la playa.

"Tuve la suerte de poder verte, abrazarte y escucharte decir que me querías por última vez porque creo que fue la manera que encontraste para despedirte de a poco. Siempre vas a ser mi hermana mayor, siempre me voy a acordar de vos y siempre vas a ser mi alma gemela, como así nos decíamos. La conexión era tanta que creo de alguna manera siempre pude sentir un poquito lo que vos sentías, siempre tan se sensible, sincera, amorosa y única", añade.

"Eras mucho para esta vida y me consuela saber que finalmente conseguiste algo de paz. Gracias agos, te amo para siempre y prometo jamás dejar de sentirte conmigo, sea donde sea que vaya", finaliza el posteo que acumula corazones y mensajes de amigos y desconocidos que se hicieron eco de la noticia.

Agostina-Jalabert.-y-su-hermana-740x922.jpg.webp

La carta escrita por el padre de Agostina

El Dr Eduardo Jalabert, secretario de Salud de Carmen de Patagones, fue quien le escribió una carta a Cancillería para que investigue a fondo el deceso de su hija y el texto dice:

"El procedimiento judicial que se inicia a partir de ese momento está cargado de falencias, más teniendo en cuenta las características de presunto femicidio que rodearon las circunstancias del hecho. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones", arrancó la misiva.

Asimismo, agregó: "A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado".

"No me queda sino reiterar el pedido con el que iniciamos la presente, solicitamos a Ud. y a la institución que representa que INTERCEDA ante las AUTORIDADES MEXICANAS, considerando su obligación estatal de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, ello a los efectos de asegurar la debida diligencia en la investigación que debe enmarcarse en el marco de un presunto FEMICIDIO de una ciudadana argentina. Como asimismo garantizarnos a los familiares el derecho al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Agostina", cerró.