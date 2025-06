Fernando Gago vuelve a dirigir después de su paso por Boca

"Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido", afirmó. Y añadió: "La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad y la verdad. Quiero dejar cerrado el tema".

En ese sentido, dejó en claro la importancia sentimental que significaba Boca para él: "Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer. Lo hablé con el sentimiento. A veces difícil pensarlo. Tomé una decisión. Obviamente, algunos me van a creer, otros no me van a creer... Esto fue así. Lo sabe el club y lo sé yo. Fue todo muy claro".

Yendo al presente, Gago agradeció que Necaxa le haya dado una nueva oportunidad en el fútbol mexicano, luego de la conflictiva salida de Chivas: "Tratar de volver, me abrieron de vuelta las puertas. No quedaba clara la situación. Ya aclaré la versión, fue así, no trato de mentir. Hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas".

"La ambición mía es trabajar, tener una ilusión de trabajo. Me gustó mucho el proceso que viví acá desde el fútbol de la Liga. Es una Liga muy interesante para poder plasmar lo que yo quiero. Queda reflejado que siempre tengo la intención de que mis equipos traten de dominar, de que sean un equipo competitivo en ataque y defensa. A partir de eso, generar ilusión de adentro hacia afuera", sentenció el DT de 39 años.