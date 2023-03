Una modelo argentina murió en México y su familia pide investigar al novio

Jalabert se había instalado en esa ciudad en septiembre último junto a su hermana, con quien alquilaron un departamento de dos habitaciones donde convivían, además, con una perra. Ahí es donde la joven fue encontrada sin vida en un contexto que hace sospechar a la familia que no se trató de un suicidio, tal como se caratuló inicialmente la investigación.

Según expresa el documento presentado ante el canciller Santiago Cafiero, el principal sospechoso del hecho es la pareja de Agostina, un joven oriundo de Viedma, provincia de Río Negro a quien conoció durante la pandemia de Covid y con quien terminó el vínculo tiempo después. Su familia señala que la relación concluyó "por un episodio violento que no fue denunciado".

Agostina-Jelavert.jpg Agostina Jelabert tenía 31 años, vivía en Playa del Carmen y su familia cree que no se suicidó.

Esa misma persona habría ido a visitarla a México tras retomar el vínculo y se habría instalado en la vivienda de las chicas, por unos días para pasar las fiestas de fin de año.

Sin embargo, ese período de tiempo se extendió y hubo cambios de conducta en la chica, que llamaron la atención de sus familiares. Por eso es que solicitaron la intervención del gobierno argentino ya que consideran que "el procedimiento judicial está cargado de falencias".

"No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado", explicaron.

Además detalló que el cuerpo de Agostina fue cremado, por lo que no se podrá realizar una segunda pericia sobre él.

Según la reconstrucción que hizo la hermana de Agostina, testigo principal del hecho, el hombre apuntado estaba en el departamento de las chicas cuando ella halló el cuerpo de la joven.

La declarante había salido por unos días del lugar, y cuando retornó supo por testimonios de vecinos que hubo discusiones entre la pareja.

La chica encontró la escena de un supuesto suicidio en el baño de la casa, guiada por la mascota de la familia que la orientó hacia el cuerpo. En ese mismo espacio estaba la pareja de la joven, quien indicó estar durmiendo como coartada ante el violento hecho.

Agostina Jalabert, era hija del Secretario de Salud de Carmen de Patagones, el Dr. Edgardo Jalabert, por lo que hubo muchos mensajes de apoyo y muestras de congoja en las redes en los últimos días.