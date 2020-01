"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. No me voy a condenar ni me voy a entregar", dice Pertossi en el audio difundido a través de Telefe Noticias.

ADEMÁS:

"No sé cómo van a hacer con el laburo. No lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho pero voy a estar con la cabeza en alto, no voy a estar cabeza gacha. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, y me hago cargo, porque lastimé a una familia. Somos un grupo de amigos, no los voy a dejar morir. Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada", concluyó.

“Sería muy egoísta pensar en yo (sic), lo único que pienso es en la familia que destruimos", cerró.

Además de Pertossi, están detenidos Máximo Thomsen (20), Enzo Comelli (19), Ciro (19) y Luciano (18) Pertossi, Alejo Milanesi, Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20), Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18).

Lucas es primo de Ciro y de Luciano, hijos de una docente y de un empleado de una automotriz multinacional. El primero de ellos fue reconocido este jueves junto con Thomsen como los dos responsables máximos del asesinato de Báez Sosa.